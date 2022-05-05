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輪椅妻揹遺棄夫500萬債　「毅力媽媽」獨養2孩獲頒模範母親

▲新竹市長林智堅與模範母親代表吳美金女士一家人合影。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與模範母親代表吳美金女士一家人合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

慶祝母親節，新竹市長林智堅接見模範母親代表，新竹市身心無障愛羽球協會的「毅力媽媽」吳美金女士，她在2兒子與媳婦陪同下分享生命故事，童年罹患小兒麻痺自此以輪椅代步，成立家庭後定居新竹，後前夫卻遺棄家庭、還留下5百萬負債，她獨自養育2個孩子長大、還清債務，還克服身體困難成為羽球好手，堅毅精神讓市長林智堅無比感佩：「人生不容易，但每次見到她總是笑容滿面」；他也值此母親節前夕，祝福全天下辛苦的媽媽「母親節快樂！」

今年62歲的吳美金女士，榮獲今(111)年竹市模範母親，由林智堅親頒紅彩帶與賀匾。她憶起與市長相識經過，吳女士說，2014年市長正在謝票，她恰巧坐輪椅路過，原以為僅擦肩而過，市長卻特地向她問好，這幕令她至今記憶猶新，從此變「小智粉絲」。

吳美金女士表示，她本身是高雄人，20歲那年踏入婚姻定居新竹，為了撐起家庭，夫妻倆開設玻璃陶瓷網版印刷工廠，兩人起初把印刷事業經營的有聲有色，20多年前前夫決定到中國大陸投資，不料短短半年間竟累積約5百萬債務，最後遺棄家庭，留下她和仍在就讀高中的兩個兒子。

社會處指出，面對龐大債務壓力，吳美金女士沒有放棄，獨自扶養兩個兒子長大，為讓孩子能夠安心讀書，她試圖救起辛苦創立的印刷公司，無奈客戶陸續轉移到中國大陸，公司經營面臨困難，讓她決定先賣掉房子還債。

現任逢甲大學中文系副教授的大兒子余風表達對媽媽的感謝：「很佩服媽媽把企業扶植起來」，他說，媽媽原只懂手工繪圖，後在他協助下開始學會電腦美工，不放棄學習新技能；另媽媽雖行動不便，仍靠自己力量接業務、開車送貨，辛苦養育兩個孩子長大。

吳美金女士也描述當年打拼過程，她說當時台灣彩券剛起飛，她好不容易申請到開公益彩券行資格，與朋友合夥開設，開店8個月就開出頭獎，「天公疼憨人」，她說，「那次是新竹市第一次開出頭獎，沒想到生意冷清的店面從此門庭若市，隔半年後又再度開出頭獎」，也讓她順利還清債務。

談及2個兒子，吳女士說「孩子都比我厲害，是我的驕傲」，現在她生活重心放在照顧未滿周歲的孫子身上，「孩子有孩子們的世界，自己也快樂地過生活，除了打羽球，也透過線上自學烏克麗麗，只要事情在我身上，就會很努力地完成它，我是行動派主義！」

社會處說明，如今吳美金女士還參加羽球社團，擴展生活圈，雖然她一隻手舉不起來，但在教練和隊友鼓勵下，練出單手發球，還到外縣市參加比賽；甚至還曾隻身一人騎著電輪，前往台東為參加全運會的隊友加油，順道來趟火車環島，沿路結交不少新朋友，走過人生風雨的她，活出生命精彩。

市府表示，今年遴選出180位模範母親代表，其中4位已高齡90歲以上、最年輕為38歲，因疫情取消公開表揚活動，獲獎母親名單公告在社會處網站（https://reurl.cc/k11199），並由社會處及三區公所親自將匾額送到府上致意，感謝所有媽媽們的付出與奉獻，讓城市不斷向前、充滿生命力，「母愛」可以說是幸福城市最重要的來源。

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