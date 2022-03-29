低收及中低收入戶加發生活補助　竹市預計6,800人受惠

▲新竹市共約有6,800位低收入戶及中低收入戶民眾受惠。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近來國內經濟發展穩定，為讓經濟成長果實與人民分享，市府配合行政院加發補助政策，針對111年3月至12月核定列冊本市之低收入戶及中低收入戶的市民加發生活補助，低收入戶每人每月加發750元，中低收入戶每人每月加發500元，符合資格者無需申請，3月份的加發補助款會在3月30日直接匯入民眾的郵局帳戶。

新竹市社會處長表張柔處示，此次低收入戶及中低收入戶加發生活補助對象，不限兒童、少年或是長者，只要是本市列冊低收入戶及中低收入戶資格者，都是此次加發補助款的對象，從111年3月到12月，每月加發一次，本市共約有6,800位低收入戶及中低收入戶民眾受惠。

社會處表示，本項加發生活補助為減少市民舟車勞頓，民眾免申請，只要是符合資格者，市府社會處會主動將補助款匯入民眾郵局帳戶，存摺上會註明「行政院發」的文字。如因特殊因素，例如帳戶被凍結或列為警示戶，而無撥款帳戶，平時以支票方式領取補助之民眾，加發生活補助款項仍以支票發放，相關諮詢事項可洽：社會處5352386分機202.203、東區區公所5218231分機305.306、北區區公所5152525分機303.304、香山區公所5307105分機308。