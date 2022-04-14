新住民頭家集合　竹市111年度「國國市集」強力招募中

▲即日起至4月25日止要募集新住民頭家。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市專屬新住民頭家的「國國市集」，今(111)年首場將於5月22日(日)上午11時至下午4時在西門通徒步區開張營業，即日起至4月25日止要募集新住民頭家，歡迎新住民創業者端出拿手的絕活，踴躍報名設攤。



新竹市長林智堅表示，新竹市是個多元文化融合的城市，目前約有9,939位新住民，為了讓因結婚而遠渡重洋來到新竹市定居的新住民感受到這個城市的溫暖，在新住民服務上增加許多創新的方案，新住民行動書箱，為全國非六都首創將各國原文書籍與雜誌，搭配新住民故事達人至社區提供新住民家庭閱讀資源。此外，也重新打造新住民家庭服務中心空間，增加廚房、閱讀區及親子互動區，讓新住民去到中心就像回到家的舒適與放鬆。而「國國市集」更是透過市府團隊的協助，讓有意願創業的新住民，可以有推銷個人品牌及獲得收入的管道。



社會處張柔處長表示，「國國市集」自109年開辦以來，培育出許多有專長且願意創業的新住民投入，因為逐漸做出口碑，場次也逐年增加，今(111)年正式邁入第3年，已經成為新住民創業者每年必參加的嘉年華會， 今年預計舉辦3場次市集活動，除了有大家熟悉的艷麗甜點、麻辣女王醬等熱門新住民美食外，還多加入了廣受好評的金娟小廚越式法國麵包及緬甸美食等，喜歡嘗鮮的市民，千萬別錯過如此特別的市集。



社會處表示，今年的「國國市集」預計招募14名新住民攤主，條件為擁有實體店面、網路店家的新住民創業者，且個人品牌具原創性，非批發及觸犯版權；設攤機會亦將優先提供予居住或設籍竹市之新住民，及參與新竹市新住民家庭服務中心培力課程的學員。報名時間自即日起至111年4月25日止，額滿則提早結束，歡迎有興趣之新住民頭家儘速透過網路報名(報名網址：https://reurl.cc/k76zyx)，或電洽新竹市新住民家庭服務中心：03-5722395。