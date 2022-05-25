德州18歲槍手「生前密友」曝殺人動機！　疑長期遭霸凌釀殺機

▲家長們接獲消息後，紛紛焦急地在門外等待。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國德州羅伯（Robb）小學爆發大規模槍擊案，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）闖入校園後開槍掃射，一共釀成21人死亡。而事發前在家遭到兇嫌槍擊的祖母仍在搶救中，嫌犯本人則是當場遭執法人員擊斃。事發後，拉莫斯生前的友人透露，他長期遭到霸凌，更因此輟學，疑似是釀成無差別槍擊的主因。

▲拉莫斯（Salvador Ramos）長相曝光。（圖／翻攝推特）



根據《每日郵報》報導，18歲的拉莫斯就讀於烏佛德高中，事發當天他先是在自家槍擊祖母，隨後便開車前往羅伯小學，並下車步行進入校園，持槍掃射。該起槍擊案死亡人數持續增加，目前累計已有21人死亡，此外還有多人受傷，消息傳出後，更是引發全美關注。

▲該起槍擊案一共造成21死亡，包括19名學童以及2名成人。（圖／達志影像／美聯社）



拉莫斯生前密友則透露，他在學校長期遭到霸凌，且因家境貧寒與穿著被同儕嘲笑，導致他越來越抗拒上學，最終幾乎呈現輟學狀態。拉莫斯曾經在漢堡店打工，而他的同事則稱，拉莫斯平時沉默寡言，很少跟同事互動，只會埋頭工作，疑似有反社會傾向。

據悉，拉莫斯在18歲生日當天，親自購買了2枝槍與一堆子彈。根據德州2021年9月通過的新法案，18歲以上、未滿21歲的民眾，如因家暴、遭人跟蹤等原因面臨危險，就能取得保護令，並購買槍枝。如果年滿21歲，則不需要任何許可就能購買槍枝，並攜帶槍枝外出。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》