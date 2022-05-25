美研究：新冠染疫康復者血栓風險多1倍

▲所有的症狀中，發生急性肺栓塞的風險增加最多，65歲以下和以上的成年人都增加一倍。（示意圖／路透）

中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國一項新的大型研究顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者康復後，出現肺栓塞、呼吸道症狀的機率，比未曾染疫者多了一倍。

法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的研究發現，18到64歲的成年人中，1/5的人會出現可能與他們COVID-19確診相關的健康問題，65歲以上的成年人中，這個比例更達1/4，這樣的發現與其他研究獲得的結果一致。

所有的症狀中，發生急性肺栓塞的風險增加最多，65歲以下和以上的成年人都增加一倍，慢性咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀的風險也一樣。

美疾管中心的研究基礎是2020年3月到2021年11月間的35萬多名COVID-19染疫者的醫療紀錄，配對的「對照組」則是160萬名與對應COVID個案同個月分求診，但沒有被診斷出染疫的人士。

研究團隊會進行醫療紀錄評估，看是否出現26個與「新冠長期症狀」（long COVID）有關的臨床情況。

患者追蹤時間從首次看診後1個月，到發展出後續症狀為止，或直到1年之後，端看哪一個先發生。

不論65歲以上或以下的個案，最常出現的症狀是呼吸道症狀和肌肉骨骼疼痛。

65歲以下的患者中，COVID-19過後對大多數類型症狀的風險都增高，但腦血管疾病、心理健康情況、物質相關疾患方面，並未發現有顯著差異。

研究作者寫道：「COVID-19的嚴重度和病程會影響患者醫療保健需要與經濟狀況。」

「染疫後所出現的醫療情況同樣也會影響患者在勞動力上的貢獻，並可能對患者本人及其家屬造成經濟上的影響」，也會對醫療體系帶來更大的壓力。

這項研究的侷限包括沒有考慮在性別、種族以及地理位置上的資料，也沒有考量疫苗接種情況。且由於研究時間的關係，也沒有考慮到變異病毒株的問題。