彰化飆破4千！民代接連染疫　議員建議中央「規定停止跑攤」

▲彰化議員賴清美。（資料圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化疫情持續延燒，彰化伸港鄉代陳聿琦及田中區女議員蕭淑芬在臉書自曝染疫，而同區一名資深議員蕭如意，因司機確診也無症狀感染，議員賴清美也說，身為民代每天在外趴趴走，為了保護懷孕的媳婦，每天都不敢見面，進到家裡也每天都大清消，建議政府至少能暫停民代外出跑攤工作。

彰化縣議會近日正進行小組審查，多名同組議員看到蕭如意用視訊質詢，關心他的身體狀況，才得知染疫，而蕭如意今天接受電訪中表示，自己喉嚨長期都稍微有痰、也輕微咳嗽，因為司機確診，快篩陽性，再到醫院PCR採檢陽性確診，21日及22日連2天採檢陰性，23日出關昨天才正常出外跑行程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔離期間，蕭如意說除了醫院開的抗病毒藥外，每天喝「椰子水+鹽巴、檸檬水」增加抵抗力，23日才出關正常生活，他也用三個「千萬不要泡茶、千萬不要共餐、千萬要戴口罩」來提醒鄉親。

▲議員蕭如意。（圖／翻攝自蕭如意臉書）

賴清美指出，年底就要選舉了，因為每天必須到處趴趴走，因為媳婦是孕婦，又同住一起，但已經至少一個禮拜沒見過她，吃飯也各自帶回房間吃，也在每個樓層放置防疫酒精、更是不敢見面，保護好孕婦就是不跟她見面交談，希望政府能規定暫停民代跑攤，待疫情趨緩時再解禁。