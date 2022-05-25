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竹縣兒童BNT校園開打！　尖石新光國小31學生返校完成接種

▲▼疫苗、兒童、打針、注射、BNT、莫德納。（圖／新竹縣府提供）
▲新竹縣兒童BNT疫苗今(25日)起開打，校園注射部分由新光國小首先安排。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

5至11歲兒童BNT疫苗今(25日)起開打，新竹縣國小校園集中接種同步上路，由於集中施打需時間彙整意願和協調醫療院所，縣府考量偏鄉交通不便，率先規劃學生數較少的尖石鄉新光國小學生接種，尖石衛生所人員上午前進新光國小，完成31名學生接種作業，明起全縣各國小集中接種也將接續實施。

竹縣衛生局說明，疫情進入高峰，在朝向與病毒共存的防疫措施下，疫苗的保護非常關鍵，12歲以下兒童是最晚接種疫苗的族群，考量尖石後山交通非常不方便，今由尖石衛生所6名同仁前往後山的新光國小校園幫學生接種，31名學生在停課期間接到通知專程到校打疫苗，情況順利。

衛生局表示，根據中央政策，今天起全國各縣市開始接種5至11歲兒童BNT疫苗，竹縣預先規劃校園集中接種和合約醫療院所預約接種，校園集中接種依循上次兒童莫德納疫苗規劃進行，經意願書回收彙整造冊後，協調醫療院所安排期程，學校將陸續通知接種的日期和時間。5、6歲未入學國小或其他因素沒有校園集中施打者，可由家長帶往新竹縣合約醫療院所接種。

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▲▼疫苗、兒童、打針、注射、BNT、莫德納。（圖／新竹縣府提供）

▲小朋友雖在視訊課期間，但收到通知後還是乖乖到校打針。

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