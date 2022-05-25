超過90%新冠死者「60歲以上」！日本開放長者率先施打第4劑疫苗

▲日本開放60歲以上長者施打第4劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本25日開放60歲以上長者與18歲以上患有基礎疾病的民眾接種第4劑疫苗。根據規定，接種者須距離施打第3劑超過5個月才可接種，而目前使用的疫苗廠牌為輝瑞與莫德納。根據日本當局統計數據，新冠病歿患者有超過90%為60歲以上的老人，因此才會優先讓這類有重症化高風險的族群施打。

根據《每日新聞》報導，日本政府20日正式修正《預防接種法實施令》，將60歲以上民眾列為應積極要求其接種第4劑新冠疫苗的對象族群。事實上，全日本因新冠肺炎死亡的患者中有超過90%是60歲以上，且罹患慢性呼吸系統疾病、免疫機能低下等民眾一旦感染容易引發重症，因此日本當局才會將這2類列為優先接種對象。

以色列的研究顯示，雖然60歲以上族群接種第4劑疫苗能有效對抗病毒，但是年輕人施打第4劑疫苗，保護力卻沒有明顯增加。日本當局認為，前3劑疫苗的目的為防止感染，但根據這項研究結果顯示，第4劑疫苗的作用應該聚焦於「防止患者惡化為重症」，因此將第4劑接種對象設定為容易引發重症的高風險族群。

另一方面，目前尚未有針對「未滿60歲但罹患基礎疾病的民眾」進行的第4劑研究數據，因此日本各地的施打方案也不盡相同。有部分地區僅開放符合條件的民眾主動申請，部分地區則是會主動向所有符合條件的民眾發送接種券。

對此，日本當局表示，由於各地疫情狀況不同，因此將選擇權交還給地方，讓地方政府自行決定。不過有醫師卻認為，這樣的方式太過混亂，且罹患基礎疾病或慢性病的民眾都有自己的主治醫師，應該由當地的醫師協會商討有哪些疾病應該接種，並將病名公開，才不會造成民眾困擾。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》