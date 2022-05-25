　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

超過90%新冠死者「60歲以上」！日本開放長者率先施打第4劑疫苗

▲▼日本開放長者施打第4劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本開放60歲以上長者施打第4劑疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本25日開放60歲以上長者與18歲以上患有基礎疾病的民眾接種第4劑疫苗。根據規定，接種者須距離施打第3劑超過5個月才可接種，而目前使用的疫苗廠牌為輝瑞與莫德納。根據日本當局統計數據，新冠病歿患者有超過90%為60歲以上的老人，因此才會優先讓這類有重症化高風險的族群施打。

根據《每日新聞》報導，日本政府20日正式修正《預防接種法實施令》，將60歲以上民眾列為應積極要求其接種第4劑新冠疫苗的對象族群。事實上，全日本因新冠肺炎死亡的患者中有超過90%是60歲以上，且罹患慢性呼吸系統疾病、免疫機能低下等民眾一旦感染容易引發重症，因此日本當局才會將這2類列為優先接種對象。

以色列的研究顯示，雖然60歲以上族群接種第4劑疫苗能有效對抗病毒，但是年輕人施打第4劑疫苗，保護力卻沒有明顯增加。日本當局認為，前3劑疫苗的目的為防止感染，但根據這項研究結果顯示，第4劑疫苗的作用應該聚焦於「防止患者惡化為重症」，因此將第4劑接種對象設定為容易引發重症的高風險族群。

另一方面，目前尚未有針對「未滿60歲但罹患基礎疾病的民眾」進行的第4劑研究數據，因此日本各地的施打方案也不盡相同。有部分地區僅開放符合條件的民眾主動申請，部分地區則是會主動向所有符合條件的民眾發送接種券。

對此，日本當局表示，由於各地疫情狀況不同，因此將選擇權交還給地方，讓地方政府自行決定。不過有醫師卻認為，這樣的方式太過混亂，且罹患基礎疾病或慢性病的民眾都有自己的主治醫師，應該由當地的醫師協會商討有哪些疾病應該接種，並將病名公開，才不會造成民眾困擾。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►免修圖就能罩杯升級又顯瘦！

ET快訊
快訊／樂天桃猿多人不適！　12人快篩陽
中重症+191！又1童併發腦炎　雲林6歲男童病程曝
全民「快篩陽=確診」明上路　指揮中心公布5大「配合事項」
單日76死「史上新高」近半數沒打疫苗　2人30多歲青壯年
快訊／本土+89352「各縣市分佈曝光」　2縣市確診超過北市
快訊／今增76死「創史上新高」　本土狂飆8萬9352例
快訊／中小學可直接放暑假？　教育部最新回應
LIVE／全民「快篩陽=確診」明上路　陳時中最新說明
黃安定居大陸22年「慘遭驅趕」！　痛訴真的累了：沒地方吃飯
2大族群接種疫苗　加送兩劑快篩
快訊／統一發票3-4月中獎號碼出爐　特別獎「32220402
快訊／Netflix下架73部！　三大張片單快補起來
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自然感染保護力如打疫苗？　國際最新研究揭關鍵差異

外媒傳俄高層密謀「撤換普丁」　正策劃一個「沒有他」的政府

BA.5、BA.2.12.1入侵東京！　2例確診皆無「海外旅遊史」

德州小學生悚憶槍擊瞬間　子彈穿過窗戶「下秒同學都在流血」

匈牙利宣布25日起進入「戰時緊急狀態」　怕被烏俄戰火波及

超過90%新冠死者「60歲以上」！日本開放長者率先施打第4劑疫苗

俄軍最高階飛行員陣亡！　「狙擊手級」前少將駕Su-25遭烏軍擊落

廢棄空屋傳悽慘叫聲　男意外發現失蹤女慘成性奴「鐵鍊囚禁」5天

美研究：新冠染疫康復者血栓風險多1倍

猴痘病程變化曝光！初期症狀和新冠超像　患者7天後仍具傳染力

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

86歲嬤為與媽祖見面祈福　行動不便仍堅持過馬路迎接

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

自然感染保護力如打疫苗？　國際最新研究揭關鍵差異

外媒傳俄高層密謀「撤換普丁」　正策劃一個「沒有他」的政府

BA.5、BA.2.12.1入侵東京！　2例確診皆無「海外旅遊史」

德州小學生悚憶槍擊瞬間　子彈穿過窗戶「下秒同學都在流血」

匈牙利宣布25日起進入「戰時緊急狀態」　怕被烏俄戰火波及

超過90%新冠死者「60歲以上」！日本開放長者率先施打第4劑疫苗

俄軍最高階飛行員陣亡！　「狙擊手級」前少將駕Su-25遭烏軍擊落

廢棄空屋傳悽慘叫聲　男意外發現失蹤女慘成性奴「鐵鍊囚禁」5天

美研究：新冠染疫康復者血栓風險多1倍

猴痘病程變化曝光！初期症狀和新冠超像　患者7天後仍具傳染力

屏東少年被打成重傷　被害人母親泣訴：只接到詢問和解電話

【廣編】麥卡倫「精粹世界系列」出發紐約　與「限量威士忌」踏上城市探索感官之旅

失智老翁出門迷途脫水躺稻田裡　太保警即時協尋助找回

兒童確診恐併發腦炎！8大症狀勿輕忽　速掛兒童防疫門診好安心

援外政策白皮書照片還是馬英九　外交部認失誤：今年9月公布新版

快訊／只買1瓶飲料！萊爾富開出1張千萬發票

明「快篩陽＝確診」全民適用！　防疫險理賠懶人包一次看

確診洪峰將至！自主防疫苦到餐飲業　經濟部加碼行銷補助30億

最高檢成立「查賄及暴力督導小組」　比特幣等列對價是賄選

自然感染保護力如打疫苗？　國際最新研究揭關鍵差異

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　槍手僅18歲

芬蘭研究：台灣平均智商世界第一

男友為工作分手　正妹和他老闆交往報復

豪宅爽開性愛趴！他突然癱軟陳屍泳池

德州18歲槍手長相曝！　IG預告犯案內容流出

馬力波殘骸挖出200遺體　家屬被逼嫁禍烏軍

周文偉娶望族妻人生好順遂　留美高材生一個原因淪流浪教授

德州槍手身份曝！　疑殺阿嬤再闖校園屠殺15師生

60條蛇竄出地板　男崩潰發現75顆蛋

猴痘疫情擴大　莫德納展開「潛在疫苗」臨床試驗

偽娘網紅騙砲遭暴打！大叔見那一根激憤狂毆

周文偉自稱「未亡夫」出軌　網路訊息曝光

索羅斯：俄烏可能開啟三次世界大戰　中俄威脅自由世界

更多熱門

相關新聞

台中提早放暑假？　盧秀燕：明天公布

台中提早放暑假？　盧秀燕：明天公布

台中本土確診數字飆升，目前台中高中職以下皆遠距教學，有家長希望提早放暑假，對此，市長盧秀燕說，市府正在評估三項方案，明天公布。至於兒童BNT疫苗，9.3萬劑昨晚到達，今天配發各點、明天開打，除了校園也可在醫療院所施打，雙管齊下。

美研究：新冠康復者血栓風險多1倍

美研究：新冠康復者血栓風險多1倍

Omicron亞變種「BA.2.12.1」成美國主流毒株

Omicron亞變種「BA.2.12.1」成美國主流毒株

1／4長者染疫後有「長期後遺症」！

1／4長者染疫後有「長期後遺症」！

同事親友陸續確診！他篩5次「全陰性」崩潰

同事親友陸續確診！他篩5次「全陰性」崩潰

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19疫苗新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

無腿泳士陳亮達　雨夜騎車打滑遭客運輾斃

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

快遞員確診7天後仍陽性被逼上班！指揮中心給答案

網傳「阿里山巨蟒纏貨車」影片　真相曝光

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

醫護淚揭病房慘況「很多孩子走了」

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面