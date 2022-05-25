屏東少年被打成重傷　被害人母親泣訴：只接到詢問和解電話

▲台灣民眾黨立委蔡壁如今天協助家屬舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣一名少年今年1月16日在一間釣蝦場遭到一群人攻擊，導致奄奄一息、腦部受傷，在場卻沒人將這名少年送醫，甚至還持續歡唱，家屬得知少年傷勢後緊急送醫，但警方偵辦該案時，卻要求身為法定代理人的母親不得作任何陳述，且明明家屬主張殺人未遂，警方卻僅以傷害案件移送，隨後少年法庭開庭後，家屬只接到一通詢問是否願意和解的電話。少年的母親痛批，少年加害者還有調查官為他們寫報告，這讓被害人情何以堪？

台灣民眾黨立委蔡壁如今天上午舉行「台灣司法判決保護誰？」記者會，直指應積極通盤檢討《少年事件處理法》，如對於少年被害者有無保護不周之處，應盡速修法或立法；此案除了涉及被害人在法制層面的主體性是否受到尊重，也顯示司法機關、警察機關在第一線面對被害者時，有無同理心、程序能否落實正確反應被害者陳述的作為問題。

蔡壁如提醒，應正向去檢視法律規定哪裡還有所不足，然後加以補充或修正，更希望檢討實踐法律規定的過程中，檢、法、辯、警等有無可以更完善的作為，尊重民眾的主體性，並予以完整的司法活動領域，而不是單以美化數字績效為考量。

文明人權協會理事長張凱鈞建議，對於少年事件處理法裡面的被害人，再怎麼加以保護都不為過，因為被害人已經受過了一次傷害，我們希望在被害人到庭的時候，不會再受到第二次的傷害。

張凱鈞表示，立法者與將來執行法律者，對於少年事件處理法的案件，不能一廂情願地認為被害人想上法庭，一定要去考慮到被害人再次回想受害情節以及再度面對加害人時的恐懼與痛苦。

▲蔡壁如舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲屏東釣蝦場1月發生鬥毆事件。（資料照／記者陳崑福翻攝）