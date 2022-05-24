　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

印太經濟框架首輪未納台灣　蔡壁如：大內宣欺騙百姓「真心換絕情」

▲▼立委蔡壁如與邱臣遠。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲立委蔡壁如與邱臣遠。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登宣布啟動「印度─太平洋經濟架構」（IPEF），台灣未納入首輪名單。台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如24日舉行記者會批評，民進黨政府只會一直用大內宣粉飾太平、空口說白話、掩耳盜鈴、愚弄人民，外交部長吳釗燮只會表達「遺憾」，並要求外交部應擬定後續爭取參與IPEF的有效策略。

台灣民眾黨團今天上午舉行「印太經濟架構IPEF未納入台灣，台美關係堅若磐石，不敵政治現實」記者會。邱臣遠表示，民進黨政府這幾年來一直大內宣，聲稱台美關係史上最好、堅若磐石，現在可說是「牛皮吹破了」，台美關係是否深化，讓大家霧裡看花，這些美好的泡泡被吹破以後，台灣民眾如何對外交部產生信心？

邱臣遠諷刺說，外交部每次碰到類似的事情，只會表達「遺憾遺憾再遺憾」，到底是「遺憾部」還「外交部」？他真的看不懂；呼籲外交部應該積極了解美方的態度，不要亂開支票，並嚴正向美方表達我方態度，台美關係不能只有嘴巴說說，不然屆時還是一場空，「（吳釗燮）部長，你除了遺憾之外還有什麼說法？」

邱臣遠提出4大訴求表示，期待政府有具體作為讓台灣納入第二輪名單，外交部應深入了解此次台灣未獲納入的原因，評估對台灣所造成的影響，並擬定後續爭取參與IPEF的有效策略，政府除了應負責任地對國人充分說明外，也必須向美方明確表達我立場，此外，應持續關注台灣參加CPTPP等國際組織。

蔡壁如直指，去年政府告訴人民，要加入CPTPP，台灣必須要開放萊豬，告訴老百姓「吃一點毒豬肉沒有關係，因為我們需要的是台灣的貿易」，今天到底還要用什麼大內宣欺騙老百姓？民進黨政府一再宣稱台美關係史上最佳，但是現在不只沒有加入CPTPP，連IPEF也被排除在外，「我們萊豬吃了、軍火買了、預算過了，美國赤裸裸地告訴台灣進不了IPEF，台灣人民付出了納稅錢跟健康，聽取民進黨政府的大內宣，如今真心換絕情」。

蔡壁如質疑，到底是美國真心換絕情，還是民進黨政府一廂情願？外交部的超前部署如今看來就是空話、空談，請外交部說清楚，「世界需要台灣」到底需要什麼？民進黨政府的國家戰略是什麼？請不要再欺騙台灣的納稅人。

►「7葉片」風扇讓夏天超涼快又省電

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

ET快訊
快訊／張善政拜會邱奕勝急喊卡　議長室狠酸：不知如何安排
被迫離開台灣！　金髮美女哭到妝都花：徹底傷了我的心
氣象局示警今「2區迎大雨」　雨最猛時段出爐
小孩確診康復回學校　「一張注音紙條」讓媽心碎了
快訊／全聯開賣唾液快篩！　全台門市通通有
恐怖情人開車輾過！女軍人遇襲影片曝　多處骨折恐癱瘓
快訊／金宇彬熬過鼻咽癌「又確診新冠肺炎」！　最新近況曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／張善政拜會邱奕勝急喊卡　議長室狠酸：不知如何安排

陳時中防疫不及格！民調平均59.53分　六都市長「他」做最好

12歲以下家長請防疫照顧假沒收入　民進黨立委要求列入補償範圍

張善政空降後首露面！邱奕勝認非常錯愕　微微酸：沒接過他電話

印太經濟框架首輪未納台灣　蔡壁如：大內宣欺騙百姓「真心換絕情」

觀光餐飲「慘」業！比三級警戒還慘　國民黨提5訴求：及時精準紓困

深藍恐滅絕？支持者民調「半年二度腰斬」　藍綠勢力最新比率1:2.43

家長「陪同隔離」符理賠資格　郭國文籲業者「回頭是岸」快理賠

王世堅酸朱立倫先上車後補票　「臨陣換將最強，張善政真可憐啊」

WHA否決台灣納觀察員　美英澳德接連聲援台灣

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

白柴「四輪鎖死」拒散步　狂甩頭反抗：偶要肥家！

快訊／張善政拜會邱奕勝急喊卡　議長室狠酸：不知如何安排

陳時中防疫不及格！民調平均59.53分　六都市長「他」做最好

12歲以下家長請防疫照顧假沒收入　民進黨立委要求列入補償範圍

張善政空降後首露面！邱奕勝認非常錯愕　微微酸：沒接過他電話

印太經濟框架首輪未納台灣　蔡壁如：大內宣欺騙百姓「真心換絕情」

觀光餐飲「慘」業！比三級警戒還慘　國民黨提5訴求：及時精準紓困

深藍恐滅絕？支持者民調「半年二度腰斬」　藍綠勢力最新比率1:2.43

家長「陪同隔離」符理賠資格　郭國文籲業者「回頭是岸」快理賠

王世堅酸朱立倫先上車後補票　「臨陣換將最強，張善政真可憐啊」

WHA否決台灣納觀察員　美英澳德接連聲援台灣

彰化「特優村長」趁監督勞動服務「給我吸一下」掀衣性侵緩刑女

向網路巨擘收費》王偉霖、鄭嘉逸／媒體聯合定價迫使數位平台主動談判

陳喬恩戒碳水1星期暴瘦　「衣服都空了」網瘋猜拍婚紗照

塞爾提克東冠G4強勢狂勝　坦圖領軍痛宰熱火20分

要挑戰！漢堡王「萬丹紅豆牛肉堡」屏東限定吃　加碼連3天送華堡

許玟琪排名衝上世界48位　「交大學霸」僅花6個月達成前50目標

救業績！台北遠東Cafe推和牛吃到飽　圓山Buffet位上主餐無限續點

快訊／張善政拜會邱奕勝急喊卡　議長室狠酸：不知如何安排

世界首富馬斯克也沉迷《法環》　推特狂發文讚「最美藝術」引暴動

陳時中防疫不及格！民調平均59.53分　六都市長「他」做最好

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

幕後／高嘉瑜指控被邱志偉傳染　綠營炸鍋！內部群組圍剿對話曝光

高嘉瑜確診實測「郭董版家用PCR機」　Ct值出爐

白袍換綠袍！　陳時中選台北市長3條件曝光

國民黨這位中央委員　宣布參選高雄市長

民進黨「新北、桃園」市長人選曝光　蘇貞昌找他也沒鬆口

確診第二天！柯文哲曝身體狀況　再次喊話疫苗要打好打滿

北市週五前決定「是否延長停課」

勞工確診、匡列怎麼請假？　勞動部兩張圖解答、居隔書可30日內補提

Netflix快篩之亂　她批陳時中也算造謠

王鴻薇拿「Netflix哏圖」酸台灣

家用PCR檢測儀通過EUA　蔡易餘先借來試用

WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

高嘉瑜確診怪他喝咖啡　邱志偉斥胡說八道

蕭敬騰田麗喊中國　原民會：不應忘記祖先

更多熱門

相關新聞

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修法禁獵具

誤觸「山豬吊」黑熊、石虎難逃斷掌　朝野立委倡修法禁獵具

部分農民為防止野生動物破壞農作物，放置獵具嚇阻，卻造成許多無辜的流浪動物、野生動物因此受傷、截肢，朝野立委和動保團體20日舉行記者會呼籲，現行電商平台竟買得到無差別式獵具，應修正《動物保護法》全面禁止使用「山豬吊」、「血滴子」等捕獸夾。對此，農委會林務局代表回應，已將《野生動物保育法》部分條文修正草案送赴行政院審核，並提供改良式獵具給農民、原住民族朋友做交換，盼藉此保障動物生存空間。

基隆男童高燒42度送醫不治　邱臣遠：徵調退休醫護進駐

基隆男童高燒42度送醫不治　邱臣遠：徵調退休醫護進駐

選不選快交代！邱臣遠喊話陳時中防疫「別甩鍋」

選不選快交代！邱臣遠喊話陳時中防疫「別甩鍋」

快訊／蔡壁如點名保險局長施瓊華裝死擺爛　「妳責任最大要知所進退」

快訊／蔡壁如點名保險局長施瓊華裝死擺爛　「妳責任最大要知所進退」

防疫保單亂象　蔡壁如轟金管會：審查商品責無旁貸

防疫保單亂象　蔡壁如轟金管會：審查商品責無旁貸

關鍵字：

蔡壁如邱臣遠

讀者迴響

熱門新聞

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

可米小子隊長改行當牙醫　許君豪情牽洋妞放閃

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

帥氣新郎跌倒「一秒變禿頭」 新娘崩潰

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

周曉涵捷運站內「乾等男友5小時」

獨／網美「丟魚擲茭」被肉搜！　身分曝光出面道歉

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

廖老大發現廖芸交男友　嗆敲斷腿：敢睡我女兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面