印太經濟框架首輪未納台灣　蔡壁如：大內宣欺騙百姓「真心換絕情」

▲立委蔡壁如與邱臣遠。（圖／台灣民眾黨團提供）



記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登宣布啟動「印度─太平洋經濟架構」（IPEF），台灣未納入首輪名單。台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如24日舉行記者會批評，民進黨政府只會一直用大內宣粉飾太平、空口說白話、掩耳盜鈴、愚弄人民，外交部長吳釗燮只會表達「遺憾」，並要求外交部應擬定後續爭取參與IPEF的有效策略。

台灣民眾黨團今天上午舉行「印太經濟架構IPEF未納入台灣，台美關係堅若磐石，不敵政治現實」記者會。邱臣遠表示，民進黨政府這幾年來一直大內宣，聲稱台美關係史上最好、堅若磐石，現在可說是「牛皮吹破了」，台美關係是否深化，讓大家霧裡看花，這些美好的泡泡被吹破以後，台灣民眾如何對外交部產生信心？

邱臣遠諷刺說，外交部每次碰到類似的事情，只會表達「遺憾遺憾再遺憾」，到底是「遺憾部」還「外交部」？他真的看不懂；呼籲外交部應該積極了解美方的態度，不要亂開支票，並嚴正向美方表達我方態度，台美關係不能只有嘴巴說說，不然屆時還是一場空，「（吳釗燮）部長，你除了遺憾之外還有什麼說法？」

邱臣遠提出4大訴求表示，期待政府有具體作為讓台灣納入第二輪名單，外交部應深入了解此次台灣未獲納入的原因，評估對台灣所造成的影響，並擬定後續爭取參與IPEF的有效策略，政府除了應負責任地對國人充分說明外，也必須向美方明確表達我立場，此外，應持續關注台灣參加CPTPP等國際組織。

蔡壁如直指，去年政府告訴人民，要加入CPTPP，台灣必須要開放萊豬，告訴老百姓「吃一點毒豬肉沒有關係，因為我們需要的是台灣的貿易」，今天到底還要用什麼大內宣欺騙老百姓？民進黨政府一再宣稱台美關係史上最佳，但是現在不只沒有加入CPTPP，連IPEF也被排除在外，「我們萊豬吃了、軍火買了、預算過了，美國赤裸裸地告訴台灣進不了IPEF，台灣人民付出了納稅錢跟健康，聽取民進黨政府的大內宣，如今真心換絕情」。

蔡壁如質疑，到底是美國真心換絕情，還是民進黨政府一廂情願？外交部的超前部署如今看來就是空話、空談，請外交部說清楚，「世界需要台灣」到底需要什麼？民進黨政府的國家戰略是什麼？請不要再欺騙台灣的納稅人。