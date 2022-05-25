防疫慢半拍怎麼跟上世界？　蔡壁如再批「超前部署」沒落實

▲民眾黨團舉行記者會質疑防疫政策。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情確診人數連日攀高，台灣民眾黨立委蔡壁如25日舉行記者會批評，台灣疫情爆發時間晚，政府卻一直未能落實超前部署，呼籲應將重點放在壓低「死亡數」，減低無症狀和輕症耗用行政與醫療資源，參考新加坡、韓國等國家的經驗，把重點放在維持醫療量能。

民眾黨立法院黨團今天上午舉行「防疫慢半拍，台灣怎麼跟得上世界」記者會。蔡壁如表示，今年的世界衛生大會（WHA）台灣仍被排除在外，台灣要正式參與組織，才能做「rule maker」，而不只是「rule taker」，舉例來說，即便美國將中國視為戰略競爭對手，仍然願意在氣候變遷等議題合作，美中霸權都願放下身段，而台灣的脾氣卻更大，政府應該展現更靈活且彈性的外交政策，務實參與國際。

蔡壁如指出，國內疫情方面，政府一直未能落實的超前部署，尤其台灣疫情爆發時間較晚，讓台灣有參考其他國家疫情發展的機會並提前準備，而不是見招拆招而已，台灣現階段已進入高原期，然而確診數是死亡數的先趨指標，因此在確診數見頂後，重點便轉向能否壓低後續的死亡數。

蔡壁如表示，新冠肺炎除了造成感染死亡，更會排擠治療其他疾病的醫療量能，造成間接死亡，政府應參考各國的「考古題」，減低無症狀和輕症耗用行政與醫療資源，大染疫時期，重點在於維持醫療量能；如韓國與新加坡，死亡率都沒有隨確診數升高，而這便是台灣接下來的目標。

台灣民眾黨立委邱臣遠補充，兒童確診數、致死率攀升，全國的家長大概都睡不安穩，兒童的確診及死亡數不斷攀升，一再顯示兒童防疫配套措施還不到位，家長求助無門又心急如焚，政府的作為卻不能撫平民眾的滿腹怒火，難道真的只能像衛福部陳時中部長所說的「要怪，就怪病毒吧」？

邱臣遠表示，美國疾病控制和預防中心（CDC）的報告指出，Omicron感染爆發，17歲以下兒童住院率迅速上升，政府應全面提升兒童醫療量能，讓重症兒童能快速獲得妥適的醫療照顧，另外，家長最關切的就是兒童到底什麼時候可以打得到疫苗，但各縣市的兒童疫苗預約都被秒殺，根本一劑難求。他建議，英國現在已經建立了15個專門的兒科中心，為確診兒童提供新冠長期病症護理，而美國和許多其他國家也在進行類似的配套措施，經驗可供台灣參考。