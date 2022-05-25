此刻Omicron爆量！醫急呼「該去做1件事了」

▲本土疫情逐漸邁入高峰。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron釀本土疫情大爆發，也波及不少孩童，造成14人重症、5人死亡。對此，胸腔科重症醫師黃軒急呼，「此刻Omicron爆量，你該帶你的5～11歲孩子去打疫苗了！」因為病毒擴散會往抵抗力極端不好族群擴散，而孩子就是其中之一。根據國外研究顯示，兒童疫苗副作用低，但未接種除了住院率高外、重症死亡率也高。

黃軒醫師引述美國研究指出，5～11歲染疫住院的孩子，每10位中有3位本身沒有任何慢性病；每10位中有9位沒有接種任何一劑疫苗；其中每10位中有2人須送加護病房治療。和過去Delta病毒相比，感染Omicron住進一般病房機率高出2.3倍、住進加護病房機率為1.7倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少家長因為擔心疫苗副作用還在觀望是否讓孩子接種，黃軒強調，疫苗副作用低，兒童施打後出現過敏性休克或心肌炎不良反應，機率為萬分之0.1。美國兒科學會數據指出，迄今美國共出現962位兒童死亡病例，致死率為萬分之1，「而不打疫苗的小孩除了有住院率高、還有重症死亡率也高。」

▲醫師急呼家長盡速帶孩子接種疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

不過黃軒也解釋，並非每個孩子都適合打疫苗，已知對疫苗成分有嚴重過敏反應病史，或先前接種疫苗曾發生嚴重過敏者，就不可接種；正在發燒的孩童也應暫緩施打；此外，孩童慢性疾病若正在急性發作，如發炎性心臟病、急性風濕熱、複雜或嚴重的先天性心臟病急性發作等。

在現實生活中，黃軒也不忘提醒父母都要完整接種三劑疫苗，才能保障自身健康，及成為孩子的照顧者。在Omicron爆量時刻，「你的孩子5～11歳，該帶他去打疫苗了！」

►「兒童BNT」15縣市今開打！副作用有哪些 完整QA一次解答

►兒童重症腦炎已5死！兒科醫認「病程太快」 一圖秒懂急速變化