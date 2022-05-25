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縣市長大選在即　新竹地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

▲▼縣市長大選在即　新竹地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹地檢署「查察賄選及暴力執行小組」揭牌。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

為維持選風之純淨，保護民主政治之基石，新竹地檢署於今（25）日上午10時，依最高檢察署指示，由檢察長張介欽率全體主任檢察官、查賄分區專責檢察官，並邀集新竹縣、市轄區內警察、調查、廉政機關首長，與全國同步進行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式。

檢察長張介欽表示，111年地方公職人員選舉將於111年11月26日舉行，本署除恪遵法務部所頒選舉查察工作綱領作為本次查賄制暴工作之中心思想外，目前也依照最高檢察署律定之進度，完成本署查賄制暴執行小組任務編組暨查察區配置表，迄今已受理3件賄選情資，均已積極查證中。

張檢察長並強調各機關除持續查辦現金賄選、選舉賭盤、幽靈人口案外，針對假訊息、境外資金與滲透來源介選等，亦應速查嚴辦，釐清真相以正視聽，並強化科技查賄人力與設備，防範數位賄選，確保本次選舉之公平進行，使全民能在良好的選舉環境中，真正的選賢與能，建立清明的政治。

新竹地檢署呼籲「檢舉賄選 人人有責」、「有效情資為查賄成功之本」，民眾除可撥打0800-024099（撥通後按4）檢舉賄選外，可隨時透過臉書「新竹地檢反賄選專頁」掌握反賄選宣導資訊，亦得加入本署反賄選 LINE 官方粉絲團提供賄選情資，期待全民通力合作，為臺灣優質民主文化的建立貢獻心力。

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