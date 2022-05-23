自願跳出來對決陳其邁　藍營的他開第一槍宣布參選高雄市長

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選難產，傳出國民黨主席朱立倫有意徵召前立委柯志恩參選，但黨中央委員孫健萍今（23）日開出第一槍，宣布參選高雄市長。他強調，只要用心經營、長期蹲點，藍營高雄市長一戰「並非必敗局」，將展現出藍營少見的開疆拓土、逆轉港都戰局的精神戰力。





▲國民黨中央委員孫健萍宣布參選高雄市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

孫健萍今年48歲，從小在左營城門洞裡長大，從就讀高雄工專機械科起，就一路半工半讀到十多年前取得法學博士學位，並回到母校（國立高雄科技大學）講授智慧財產權法。現為中國國民黨中央委員會第20屆中央委員的他，16歲就加入國民黨，今天大動作宣布要參選高雄市長，他說，高雄不需要造神，也不需要暖男，而是需要懂得市民心聲、用心服務市民的「高雄公僕」。

孫健萍批評，民進黨執政下的高雄，歷經「731高雄氣爆」、「城中城大火」，每次悲劇之後，都只看到市長震怒、塞責，但悲劇卻一再發生。而他在2014年8月到2018年，協助「731高雄氣爆」受災戶進行國賠訴訟，堅定向前、從未退卻，終於完勝陳菊律師團，創下中華民國司法史上罕見的「幫助民眾告官」全勝的紀錄。

▲孫健萍喊話黨中央辦理初選。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對高雄市長選戰，孫健萍說，藍營氛圍多是瀰漫在高雄市長如何輸得漂亮的消極思考，而不是如何險中求勝，但他相信，只要用心經營、長期蹲點，藍營高雄市長一戰「並非必敗局」。

孫健萍也喊話黨中央應辦理初選，避免桃園之亂2.0發生，他重申，他16歲就入黨，擁有國民黨32年黨齡，如果黨不願意辦初選，不願意給他服務的機會，他也會持續蹲點，並強調不會背離國民黨的路線，他做為高雄子弟，會繼續爭取國民黨支持，希望讓在地力量能夠出來服務，不管選贏選輸，都會留在這裡為高雄打拼。

▲孫健萍強調，不管選贏選輸，他都會留在這裡為高雄打拼。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄逐漸衰退成「六都之末」，孫健萍說，雖然陳其邁一直強調「兩年拚四年」，標榜高雄市營利銷售總額突破5.5兆，增加了一兆多，以高雄市112萬戶市民而言，每戶平均增長100萬元。但他試問，所有高雄的鄉親有感受到過去兩年家庭所得有明顯的增長嗎？

孫健萍怒批，這兩年只看到房地產的炒作、物價飆漲，財富集中在資本家及外商、投資客，沒有背景的年輕人購屋、育嬰、扶老愈來愈困難。他倡議打造「智慧城市」、推動「助強扶弱」的產業政策、設立自由經濟示範區，規劃「醫衛專區」以打造第二座護國神山—「醫衛盾」。

另外，他並倡議仿效新加坡裕廊島的模式，設立「石化專區」，以維護市民的安全；更建議推動「飲用分離」的自來水政策，終結市民買水之苦。並將善用政策工具，未來四年讓高雄市家戶所得增長100萬元，打造高雄成為富裕、美麗的城市，讓高雄重現二十多年前的繁華與榮耀，以帶動南台灣的區域發展。