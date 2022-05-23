　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自願跳出來對決陳其邁　藍營的他開第一槍宣布參選高雄市長

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長人選難產，傳出國民黨主席朱立倫有意徵召前立委柯志恩參選，但黨中央委員孫健萍今（23）日開出第一槍，宣布參選高雄市長。他強調，只要用心經營、長期蹲點，藍營高雄市長一戰「並非必敗局」，將展現出藍營少見的開疆拓土、逆轉港都戰局的精神戰力。

▲▼國民黨中央委員孫健萍宣布參選高雄市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨中央委員孫健萍宣布參選高雄市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

孫健萍今年48歲，從小在左營城門洞裡長大，從就讀高雄工專機械科起，就一路半工半讀到十多年前取得法學博士學位，並回到母校（國立高雄科技大學）講授智慧財產權法。現為中國國民黨中央委員會第20屆中央委員的他，16歲就加入國民黨，今天大動作宣布要參選高雄市長，他說，高雄不需要造神，也不需要暖男，而是需要懂得市民心聲、用心服務市民的「高雄公僕」。

孫健萍批評，民進黨執政下的高雄，歷經「731高雄氣爆」、「城中城大火」，每次悲劇之後，都只看到市長震怒、塞責，但悲劇卻一再發生。而他在2014年8月到2018年，協助「731高雄氣爆」受災戶進行國賠訴訟，堅定向前、從未退卻，終於完勝陳菊律師團，創下中華民國司法史上罕見的「幫助民眾告官」全勝的紀錄。

▲▼國民黨中央委員孫健萍宣布參選高雄市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲孫健萍喊話黨中央辦理初選。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對高雄市長選戰，孫健萍說，藍營氛圍多是瀰漫在高雄市長如何輸得漂亮的消極思考，而不是如何險中求勝，但他相信，只要用心經營、長期蹲點，藍營高雄市長一戰「並非必敗局」。

孫健萍也喊話黨中央應辦理初選，避免桃園之亂2.0發生，他重申，他16歲就入黨，擁有國民黨32年黨齡，如果黨不願意辦初選，不願意給他服務的機會，他也會持續蹲點，並強調不會背離國民黨的路線，他做為高雄子弟，會繼續爭取國民黨支持，希望讓在地力量能夠出來服務，不管選贏選輸，都會留在這裡為高雄打拼。

▲▼國民黨中央委員孫健萍宣布參選高雄市長。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲孫健萍強調，不管選贏選輸，他都會留在這裡為高雄打拼。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄逐漸衰退成「六都之末」，孫健萍說，雖然陳其邁一直強調「兩年拚四年」，標榜高雄市營利銷售總額突破5.5兆，增加了一兆多，以高雄市112萬戶市民而言，每戶平均增長100萬元。但他試問，所有高雄的鄉親有感受到過去兩年家庭所得有明顯的增長嗎？

孫健萍怒批，這兩年只看到房地產的炒作、物價飆漲，財富集中在資本家及外商、投資客，沒有背景的年輕人購屋、育嬰、扶老愈來愈困難。他倡議打造「智慧城市」、推動「助強扶弱」的產業政策、設立自由經濟示範區，規劃「醫衛專區」以打造第二座護國神山—「醫衛盾」。

另外，他並倡議仿效新加坡裕廊島的模式，設立「石化專區」，以維護市民的安全；更建議推動「飲用分離」的自來水政策，終結市民買水之苦。並將善用政策工具，未來四年讓高雄市家戶所得增長100萬元，打造高雄成為富裕、美麗的城市，讓高雄重現二十多年前的繁華與榮耀，以帶動南台灣的區域發展。

ET快訊
闆娘確診還在賣早餐！被衛生局當場逮到　台中60年老店慘了
跟隨白沙屯媽祖「卻不追轎子走」　他沿路做1件事！網超佩服
北市這天前決定「是否延長停課」　黃珊珊：全台確診數「詭異」下
F奶網紅妻婚變狂放話　富商全面開戰！越洋7點聲明曝光
孫生排練到一半「突心臟痛」！　緊急送醫
紐時：拜登「願以武力保衛台灣」　震驚在場美國官員
快訊／再增40死！　今本土+6萬6247例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜登稱「中共犯台美軍將軍事介入」　總統府：會展現自我防衛決心

朱立倫自認桃園佈局讓綠營大亂　陳子瑜：達爾文一定把他當鴕鳥

北市週五前決定「是否延長停課」　黃珊珊：全台確診數「詭異」下降

藍營終於有人要對決陳其邁　張博洋狂酸：一個韓粉參選人

高嘉瑜譴責邱志偉脫口罩喝咖啡害她確診　「你要負最大責任」

台灣無人機發展不對稱作戰　羅致政：期待成另一座護國神山

自願跳出來對決陳其邁　藍營的他開第一槍宣布參選高雄市長

快訊／黃珊珊爆快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型看診用藥為主

WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

北市批蔡英文「暗崁」資訊　黃珊珊：中央未超前部署防疫物資

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

拜登稱「中共犯台美軍將軍事介入」　總統府：會展現自我防衛決心

朱立倫自認桃園佈局讓綠營大亂　陳子瑜：達爾文一定把他當鴕鳥

北市週五前決定「是否延長停課」　黃珊珊：全台確診數「詭異」下降

藍營終於有人要對決陳其邁　張博洋狂酸：一個韓粉參選人

高嘉瑜譴責邱志偉脫口罩喝咖啡害她確診　「你要負最大責任」

台灣無人機發展不對稱作戰　羅致政：期待成另一座護國神山

自願跳出來對決陳其邁　藍營的他開第一槍宣布參選高雄市長

快訊／黃珊珊爆快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型看診用藥為主

WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

北市批蔡英文「暗崁」資訊　黃珊珊：中央未超前部署防疫物資

知名開業醫染疫！服抗病毒藥物2天現副作用　一招解決方式曝

GD退追蹤！　Jennie爆戀V...互動早洩情變跡象

蔡詩萍17歲正妹女兒「轉身掉出屁股蛋」！　破尺度激辣網：好害羞

《捍衛戰士2》阿湯哥外套「中華民國國旗」驚喜回歸！　3年前被刪曾惹議

苦主快看！股票「-30％」住寒居總套2.4折　還送早餐、延到1:30退房

拜登、岸田聯合聲明　《美日安保條約》第5條適用釣魚台

22歲妹戀上60歲人夫！不滿遭甩哭討8800萬...嗆：否則公開激戰片

毛毛你在哪／耳朵1立1垂　親人米克斯雙連走失「肚子前肢有剃毛」

彰化夢幻粉紅池爆紅　彷若置身「摩西分海」超浪漫

遊樂設施恐怖意外！11歲男童被拋飛　3公尺空中重摔地面

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

政治熱門新聞

國民黨這位中央委員　宣布參選高雄市長

快訊／柯文哲確診Day 2病狀曝！不停擤鼻涕、咳嗽　吃普拿疼退燒

清冠一號在哪買？　全國診所庫存數量上網查得到

快訊／北市證實：柯文哲PCR確診

中央喊每天可做22萬件PCR　朱學恒一張圖揭真相

蔡英文「蓋牌」防疫資訊瞞雙北？　侯友宜：我一肩承擔新北

WHA否決台灣納觀察員　辯論內容曝：中國堅持一中、吐瓦魯挺台講到超時

用郭董唾液機快篩陽　柯赴醫PCR

北市週五前決定「是否延長停課」

快訊／柯文哲自曝確診過程　「趁著這機會檢視防疫體系如何優化」

防疫照顧假領不到薪水　蔣萬安提3點紓困：給予生活津貼

北市：蔡英文「暗崁」重要防疫資訊

快訊／黃珊珊爆快篩陽＝確診週四上路　急門診將轉型看診用藥為主

民進黨主委選舉結果一次看　英系搶8席最多、正國會居次

更多熱門

相關新聞

彰化夢幻粉紅池爆紅　如置身「摩西分海」超浪漫

彰化夢幻粉紅池爆紅　如置身「摩西分海」超浪漫

彰化超粉夢幻打卡景點大爆紅！彰化芳苑漢寶鄉一處私人文蛤養殖場，與其他的魚塭不同，水會呈現粉紫色，在進入6月的這個季節裡，伴隨著清朗的天空及徐徐海風，真的浪漫極了，吸引不少前往探訪的遊客，有情侶檔也有親子共遊，就像置身在「摩西分海」般美不勝收。

藍營終於有人要對決陳其邁　張博洋狂酸

藍營終於有人要對決陳其邁　張博洋狂酸

三峽2男為愛街頭大戰…開槍+飛車撞人　女主角傻了

三峽2男為愛街頭大戰…開槍+飛車撞人　女主角傻了

翻覆畫面曝！砂石車「頭身分離」側倒紅斑馬前

翻覆畫面曝！砂石車「頭身分離」側倒紅斑馬前

高雄+7266竟超越北市！陳其邁揭內幕

高雄+7266竟超越北市！陳其邁揭內幕

關鍵字：

孫健萍國民黨高雄市長選舉參選影音陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

發現廖芸交超商男友！廖老大嗆：敢睡我女兒

台AV男優2號參選者「21歲入珠17顆」！高顏值長相曝

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

政府再發六倍券？經長這樣回應

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

快訊／今本土+6萬6247例！　再增40人死亡

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面