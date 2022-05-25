因應年底選舉　屏檢「查察賄選及暴力執行小組」25日揭牌

▲因應年底選舉，屏東地檢署25日成立「查察賄選及暴力執行小組 。（圖／屏東地檢署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為因應年11月26日舉行之地方公職人員選舉，屏東地檢署遵照最高檢察署指示於今(25)日上午10時許同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，宣示查賄制暴、杜絕金錢、暴力及假訊息等不法行為介入選舉的決心。

揭牌儀式，由臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官曾靖雅、屏東地檢署檢察長陳盈錦、調查局屏東縣調查站主任戴春成、屏東縣政府警察局局長劉印宮、屏東縣政府政風處副處長鄭福順、屏檢查賄執行秘書陳怡利主任檢察官共同主持。

揭牌儀式完成後，檢察長陳盈錦並率屏檢查賄執行秘書與選舉查察分區督導主任檢察官陳建州、魏豪勇、張志杰等人與參與揭牌儀式之各機關首長或代表，就年底選舉選情、布雷、查賄及反賄選宣導等各項選舉查察業務交換意見。

屏東地檢署將遵照最高檢察署指示及依法務部函頒之「111年地方公職人員選舉查察工作綱領」之一個核心目標、三項重點工作及六大具體作為，積極偵辦以金錢、暴力、假訊息、幽靈人口、違法選舉賭盤及嚴防境外資金及勢力等不法行為介入選舉之不法犯行，並全面實施反賄選，並積極掌握賄選熱區提升佈雷成效、強化科技查賄防範數位賄選、打擊暴力賭盤防杜虛設戶籍、儘速查辦假訊息降低負面效應、掃蕩地下通匯阻絕境外資金全民齊一反賄鼓勵檢舉賄選等具體作為，期以全新思維強化查賄及反賄選宣導工作之績效，達成端正選風及選賢與能的任務，以維護國家民主根基。