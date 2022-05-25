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社會 社會焦點 保障人權

雲林西螺集貨場外轟4槍恐嚇...原因曝　只因貨車卸貨擋到友人賓士

▲西螺蔬菜集貨運場槍擊案，知情民眾直指與賓士車禍相關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲昨日晚間西螺蔬菜集貨運場發生槍擊案，林姓嫌犯作案後帶槍彈自行至派出所投案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮一家蔬菜集運場遭開4槍恐嚇，嫌犯30分鐘後帶槍械子彈投案，除了拒絕夜間偵訊外，深夜又稱病而由警方戒護送醫。今（25）日中午出院才接受偵訊，初步了解，起因為一起車禍糾紛，林嫌為替友人出氣前往集運場對空鳴槍，警方將依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇罪嫌將林嫌移送地檢署偵辦。

西螺鎮昨日傍晚約18時新興路一家頗具規模的蔬菜低溫集運場發生槍擊案，林姓嫌犯持槍於馬路面對蔬菜集運場對空連開4槍，隨即駕車逃逸。西螺警方獲報後由西螺警分局長吳俊德率副分局長及10多名警力立即抵達現場，除封鎖蒐證外，調集周遭所有監視器全力緝兇，並指揮聯繫鄰近鄉鎮設下攔檢點。

▲西螺蔬菜集貨運場槍擊案，知情民眾直指與賓士車禍相關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林嫌對空擊發4槍，其中2發在大門上招牌鐵皮處留下彈孔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居住斗六市且待業中的林嫌(39歲)在犯案30分鐘後疑知警力已大動員準備搜捕，遂自行持犯案改造槍枝及剩餘的2發子彈前往西螺派出所投案。警方初步了解，上週在集運場外發生一場車禍事故，係運送蔬菜大貨車倒車時與一輛賓士車發生碰撞，該起事故無人受傷，因事發數日卻仍無協商進展，林嫌為賓士車友人抱不平，衝動前往開槍報復。

▲西螺鎮今日傍晚發生槍擊案，警方獲報到場蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方查扣作案槍枝等相關證物近一步鑑定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，集貨場未與人結怨，但因新興路道路不寬，載運蔬菜車大貨車及低溫冷藏大車進出場及搬菜疊貨時偶有佔用道路情形，附近居民對此頗有微詞，但也低調表示遇到的話大多就繞道而行，對此警方證實曾開出多張佔用道路舉發罰單。

▲西螺蔬菜集貨運場槍擊案，知情民眾直指與賓士車禍相關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾於臉書社團轉貼新聞連結表示不意外，並指出該場堆高機在馬路亂竄造成附近交通危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨夜林嫌擊出4發子彈其中2發打穿建築物大門上招牌鐵皮，夜間下雨一度影響蒐證，偵查隊於現場拾回4枚彈殼並由鑑識小組蒐證彈孔並紀錄，林嫌上繳一把改造手槍及2枚子彈投案，警方查扣相關證物送忘雲林縣警局進行鑑識，並持續對槍枝、子彈來源朔源進行調查。

西螺警方將於偵訊後依涉嫌《違反槍砲彈藥刀械管制條例》及《恐嚇罪》嫌將林嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

▲西螺鎮今日傍晚發生槍擊案，警方獲報到場蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺蔬菜集貨運場槍擊案，鑑識人員找到彈孔蒐證紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺鎮今日傍晚發生槍擊案，警方獲報到場蒐證。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲西螺警方獲報後由西螺警分局長吳俊德率副分局長及10多名警力立即抵達現場，除封鎖蒐證外，調集周遭所有監視器全力緝兇。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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