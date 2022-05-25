桃園市議員參選人競選布條遭挖眼　除草工「不慎刮壞」遭送辦

▲桃園市民眾黨議員參選人張清俊競選布條23日遭破壞，而且集中在眼睛部位引發外界聯想。（圖／翻攝自張清俊臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

代表民眾黨參選桃園市議員的張清俊，23日在臉書貼文指出，在楊梅區幼獅交流道附近懸掛的競選布條竟遭挖眼破壞，張認為未與人結怨，不知道為何會這樣做？並呼籲政治不用那麼肅殺。楊梅警方據報後迅速查獲是鄭姓除草工所為，鄭辯稱在除草時不慎刮壞，警方為鄭製作筆錄後依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

張清俊23日在臉書貼文，「今天接近中午接到訊息，一面競選布條遭人破壞……眼睛部位全被打爛。覺得納悶，一來是選舉根本也還不熱；二來是未與人結怨，不知道為什麼要這樣做？」他決定走法律程序，並呼籲政治不用那麼肅殺，選舉也不必你死我活，仇恨動員的時代已經過去，千萬別為了一時情緒而留下前科，得不償失。

▲桃園市民眾黨議員參選人張清俊競選布條，其中眼睛部位遭破壞，ㄑ23日遭破壞。（圖／翻攝自張清俊臉書）

楊梅警方表示，幼獅派出所接獲報案，位於楊梅區青年路幼獅交流道附近之民眾黨市議員參選人張清俊選舉布條遭破壞，員警現場查看後發現，23日上午10時許，有工人在現場進行除草作業，經通知除草廠商到案說明，其中38歲的鄭姓工人坦承在除草時不慎劃破競選布條，警方製作雙方當事人筆錄後，依毀損案依法移送桃檢偵辦。

楊梅警分局呼籲，選舉期間不可因立場不同而蓄意破壞他人之競選旗幟或布條，以避免觸法，警方將全力防杜相關干擾選舉事件，查緝不法以確保選舉期間治安平穩。

對此，張清俊表達感謝之意，對幼獅派出所員警辦案效率高，下午就找到嫌疑犯，展現警方破案之魄力。

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