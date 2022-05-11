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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙北議會激戰！逾180戰將搶127席次　藍綠議員初選出線名單一次看

▲▼新北市議會總質詢，國民黨團聯合質詢。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市議會。（圖／資料照）

記者杜冠霖／綜合報導

年底縣市選戰將屆，各政黨在地方逐步完成初選提名佈局，雙北更是成為兵家必爭之地。新北市議員國民兩黨初選都採過半提名，各提37席，民眾黨提名11席、時代力量4席、新黨2席及其他無黨、小黨3席，年底新北市將至少有94名以上參選人角逐66個新北議員席位；台北市議員部分，國民黨也是過半提名33席，民進黨則依往例保守提名26席，不過初選結果新人就佔10席，另民眾黨提名8席、時代力量2席、綠黨1席、新黨4席及其他無黨、小黨11席，年底將至少85參選人角逐61個席次。雙北總計逾180人搶127席。

新北市議員藍綠黨內初選告一段落，國民黨共提名37席，民進黨共提名37席，另有民眾黨提名11席、時代力量4席、新黨2席及其他無黨、小黨3席，年底將有94名以上參選人角逐66個新北議員席位，由於下屆新莊、五股、泰山、林口選區一分為二，也牽動各黨佈局，讓新北戰況更加詭譎。

第一選區（石門、三芝、淡水、八里）：應選4席

民進黨：鄭宇恩（現任）、彭莉惠（吳秉叡推薦）

國民黨：陳偉杰（現任）

無黨：蔡錦賢（現任）

民眾黨：陳靜儀（原無黨）

第二選區（林口、五股、泰山）：應選4席

民進黨：賴秋媚（現任）、李宇翔（趙天麟幕僚）

國民黨：蔡淑君（現任）、陳明義（現任）、宋明宗（現任）

無黨：張晉婷（新北市政顧問）

民眾黨：黃琦翔

第三選區（新莊）：應選7席

民進黨：鍾宏仁（現任）、何淑峰（現任）、翁震州（吳秉叡主任）、林秉宥（陳文治助理）

國民黨：蔣根煌（現任）、蔡健棠（現任）、黃聖超（黃林玲玲兒子）、戴湘儀（侯友宜發言人）

無黨：陳科名（前民進黨）、許明偉（前國民黨青工總會秘書）、郭岱軒（資深媒體人）

時代力量：吳香君

民眾黨：陳明軒（陳明義之子）

第四選區（蘆洲、三重）：應選9席

民進黨：彭佳芸（現任）、李余典（現任）、李倩萍（現任）、陳啟能（現任）、邱婷蔚（前議員）、顏蔚慈（前桃園青年局局長）

國民黨：黃桂蘭（現任）、王威元（現任）

此區國民黨欲提名4席，除現任2席外，蔡政呈（蔡明堂兒子）、吳訓孝（侯家軍）、林鼎超（韓家軍）將爭取新人提名3搶2，5月14日到16日電話民調後才確定最後名單。

無黨：李翁月娥（現任）

時代力量：王景弘

民眾黨：陳俊霖（陳文禮兒子）

第五選區（板橋）：應選9席

民進黨：黃俊哲（現任）、戴瑋姍（現任）、山田摩衣（游錫堃秘書）、黃淑君（何博文交棒）、石一佑（前市民代表）

國民黨：周勝考（現任）、林國春（現任）、劉美芳（現任）、曾煥嘉（現任）、葉元之（現任）

無黨：李婉鈺（民進黨前議員）、王淑慧（民進黨前議員）

時代力量：彭盛韶（上屆以244票落選）

民眾黨：吳達偉（Z9大神、高虹安辦公室主任）

第六選區（中和）：應選6席

民進黨：張維倩（現任）、張志豪（現任）、張嘉玲（蘇嘉全辦公室主任）

國民黨：陳錦錠（現任）、邱烽堯（現任）、金瑞龍（現任）、游輝宂（現任）

民眾黨：王如意（前空姐）

第七選區（永和）：應選3席

民進黨：羅文崇（現任）、許昭興（前議員）

國民黨：陳鴻源（現任）、連斐璠（現任）

第八選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）：應選10席

民進黨：廖宜琨（現任）、林銘仁（現任）、曾進益（前土城市黨部主委）、高乃芸（高敏慧姪女）、卓冠廷（林佳龍子弟兵）、彭一書（彭成龍兒子）

國民黨：黃永昌（現任）、林金結（現任）、洪佳君（現任）、江怡臻（現任）、呂家愷（侯家軍）

無黨：蘇泓欽（現任）、陳世榮（現任）

民眾黨：張昭隆（民眾黨部新北副發言人）

第九選舉（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）：應選5席

民進黨：陳永福（現任）、陳乃瑜（前主播）

國民黨：劉哲彰（現任）、陳儀君（現任）、黃心華（智庫前副局長）

無黨：金中玉（現任）

民眾黨：張凱鈞（陸軍少校退伍）

第十選舉區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）：應選1席

民進黨：林裔綺（現任）

國民黨：蕭敬嚴（新北市黨部主委執行長）

第十一選區（汐止、金山、萬里）：應選4席

民進黨：張錦豪（現任）、周雅玲（現任）

國民黨：白珮茹（現任）、廖先翔（現任）

民眾黨：彭立信

第十二選區選舉區（平地原住民）：應選3席

民進黨：黨中央決定

國民黨：楊春妹（現任）

無黨：宋雨蓁（現任）

民眾黨：達佶祐．卡造（前警官、特勤）

第十三選舉區（山地原住民）：應選1席

民進黨：黨中央決定

國民黨：未定

無黨：馬見Lahuy．Ipin（現任）

民眾黨：林家豪

▲▼台北市議會22日下午表決「台北市重陽敬老金覆議案」。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議會年底選舉因北市人口減少席次少了2席。（圖／記者陳家祥攝）

而北市議員選戰部份也已底定，國民黨共提名33席，扣除現任及回鍋老將，新人佔7席；民進黨共提名26席，新人佔10席，另有民眾黨提名8席、時代力量2席、綠黨1席、新黨4席及其他無黨、小黨11席，且因北市近年人口持續減少，第一選區（士林北投）、第三選區（松山信義）都可能減少1席次，年底恐將有85名參選人角逐61個席位，其中又以士林北投競爭最激烈。

第一選區（士林北投）：現有13席、下屆可能減1席

民進黨：鍾珮玲（現任）、陳慈慧（現任）、林世宗（現任）、林延鳳（阮昭雄助理）、陳賢蔚（吳思瑤助理）

國民黨：汪志冰（現任）、陳重文（現任）、張斯綱（現任）、林杏兒（副發言人）

無黨：林瑞圖（現任）、黃郁芬（現任）、陳政忠（現任）、楊靜宇（現任）、蘇府庭（里長）

新黨：侯漢廷（現任）、潘懷宗（現任）

時代力量：劉仕傑（前外交官）

民眾黨：黃瀞瑩（前北市副發言人）、陳思宇（陳建銘女兒）

第二選區（內湖南港）：現有9席，民進黨籍高嘉瑜當選立委，及親民黨籍黃珊珊轉任台北市副市長，有2席空缺

民進黨：李建昌（現任）、汪志銘（現任）、王孝維（上屆落選頭）、何孟樺（市黨部副執行長）

國民黨：闕枚莎（現任）、李明賢（現任）、游淑慧（現任）、吳世正（現任）、李彥秀（港湖區五屆議員）

時代力量：陳志明（北市黨部主委）

民眾黨：陳宥丞（黃珊珊子弟兵）

第三選區（松山信義）：現任議員席次共10席，但可能因為人口持續下滑減至9席

民進黨：許淑華（現任）、洪建益（現任）、許家蓓（現任）、張文潔（張茂楠女兒）

國民黨：王鴻薇（現任）、徐巧芯（現任）、秦慧珠（現任）、戴錫欽（現任）、詹為元

無黨：吳崢（上屆以540票落敗）

新黨：郭榮先

民眾黨：楊寶楨（發言人）

第四選區（中山大同）：現任議員席次共8席

民進黨：王世堅（現任）、梁文傑（現任）、陳怡君（現任）、顏若芳（2012年同選區第二高票）

國民黨：陳炳甫（現任）、葉林傳（現任）、柳采葳（前主播）、高世俊（王浩辦公室主任）

無黨：林亮君（現任）

民眾黨：林珍羽（林國成女兒）

第五選區（中正萬華）：現任議員席次共8席

民進黨：劉耀仁（現任）、吳沛憶（現任）、邵維倫（周威佑辦公室主任）、洪婉臻（游錫堃前幕僚）

國民黨：郭昭巖（現任）、應曉薇（現任）、吳志剛（現任）、鍾小平（現任）

無黨：徐立信（現任）

新黨：張榮發

民眾黨：吳怡萱（民眾黨公關長）

第六選區（大安文山）：現任議員席次共13席

民進黨：簡舒培（現任）、王閔生（現任）、趙怡翔（口譯哥）、陳聖文（英系、殯葬業二代）、詹晉鑒（在地里長）

國民黨：李柏毅（現任）、徐弘庭（現任）、鐘沛君（現任）、陳錦祥（現任）、王欣儀（現任）、耿葳（現任）、楊植斗（羅智強辦公室）、高揚凱（文山福興宮主委兒子）

無黨：林穎孟（現任）

社民黨：苗博雅（現任）

時代力量：林泓泰（大安文山區主任）

新黨：林岳龍（李慶龍辦公室主任）

民眾黨：張志豪（義消隊長、民航機長）、張幸松（前民進黨員）

第七選區（平地原住民）：應選1席

民進黨：未定

國民黨：李芳儒（現任）

第八選區（山地原住民）：應選1席

民進黨：未定

國民黨：李傅中武（現任）

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