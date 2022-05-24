紙雕師刺死超商店員！先施苦肉計再用「修復式司法」　家屬怒了

▲知名紙雕師蔣嘉凱去年11月間持刀刺死蔡姓超商店員，龜山警方押送回警局偵訊。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市紙雕師蔣嘉凱去年11月間因不滿被超商蔡姓店員提醒戴口罩，竟持刀刺死蔡姓店員，手段兇殘，桃園地院24日開庭審理，蔣雖坦承有殺人，但過程中多以「不記得、沒有印象」等規避，其辯護人在辯論庭上提出希望讓蔣有機會與被害人家屬進行修復式司法程序，但庭後告訴代理人強調，蔣從未道歉過，家屬沒有意願。

41歲的知名紙雕師蔣嘉凱去年11月21日凌晨在龜山區住家附近超商，因不滿蔡姓店員提醒他要戴口罩，心生不滿下三度進出超商，第三次竟持裝飾刀刺死對方，事後被羈押在桃園看守所至今，桃園地院今天二度開庭審理。

桃園地院法官開庭時官詢問案發時帶了3把刀（拆信刀、螺絲起子、裝飾刀），龜山警方到場，3把刀當時放在哪裡？蔣男則以「記不起來」，僅記得沒在手上或身上。法官還詢問當天行兇時穿著的黑色風衣外套，調閱網路同款照片讓他指認，蔣男則對於何時購買、款式與最近一次穿著則是記得很清楚。

蔣的辯護人於庭末提出希望能走修復式司法程序，蔣男才有機會與被害人當面化解傷痛，其目的不是為要爭取和解；家屬之告訴代理人則強調，家屬透露沒有意願。

據指出，上月首次開庭時，蔡姓店員姊姊說，蔣出庭時始終強調過程中沒有記憶，或是吃了藥等，以苦肉計希望向法官傳達某些訊息，目的就是要量刑能減輕其刑，顯見毫無悔意。再者，蔣犯案至今從未向受害家屬道歉，這2點讓家屬感覺蔣是罪大惡極。出庭時回答法官之態度，看不出有何抱歉、愧疚或悔意，全以「不記得了、沒有印象」回答，根本是帶著僥倖想法，辯護人提出修復式司法只是檯面上建議的，蔣男個人可能並無意願，家屬也感受不到其悔悟誠意。

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