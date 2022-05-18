民眾黨公布第六波提名名單　前新竹市長之子、發片歌手入列

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨18日舉行中央委員會，會中通過2022年大選第六波提名名單，計14人。其中，台中太平區市議員參選人葉諾凡，為發過4張唱片的歌手；提名參選新竹市南區議員的許登棋，為新竹市前市長許明財之子，「棄藍投白」批民眾黨戰袍參選，在地方也掀起不少討論。

台灣民眾黨18日舉行中央委員會，會中通過2022年大選第六波提名名單，計14人。包含5位縣市議員被提名人、4位鄉鎮市民代表被提名人、3位里長被提名人、以及2位村長被提名人。

民眾黨指出，總計目前六波提名，民眾黨已經提名120位參選人，包含1位市長被提名人、81位縣市議員被提名人、22位鄉鎮市民代表被提名人、13位里長被提名人、2位村長被提名人、1位山地原住民區區長被提名人。

台灣民眾黨中央委員會今日通過被提名人的名單如下：

新竹市南區議員 許登淇

新竹市東區議員 李國璋

新竹市東區龍山里里長 郝旭昶

新竹市西區客雅里里長 蔡穎德

新竹縣第二選區縣議員 陳岫玫

新竹縣寶山鄉市民代表 鍾嘉祐

新竹縣竹東鎮鎮民代表 鍾心渝

新竹縣尖石鄉新樂村村長 黃志傑

新豐鄉松林村村長 李建宏

屏東縣屏東市第二選區市民代表 黃秈囷

屏東縣內埔鄉第四選區鄉民代表 潘家莉

台中市太平區市議員 葉諾凡

台中市大烏龍區市議員 魏嘉慶

台中市大肚區王田里里長 黃楓仁