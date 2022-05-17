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砲轟蔡政府「口號治國」　蔡壁如：防疫亂象叢生配套不足

▲▼台灣民眾黨團今天上午舉行「蔡英文就職6週年總體檢」記者會。 蔡壁如 高虹安 張其祿 邱臣遠。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

▲台灣民眾黨團記者會。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文5月20日就職滿6週年，台灣民眾黨立委蔡壁如17日舉行記者會批評，蔡政府一直高喊超前部署，但是防疫政策一變再變、亂象叢生，防疫淪為口號治國；民眾黨立委高虹安直指，指揮中心沒有做好準備，中央決策不明，讓民眾無法得到確實的資訊，政令一夕數變，民眾缺乏安定感，宣傳更是不到位。

台灣民眾黨團今天上午舉行「蔡英文就職6週年總體檢」記者會。黨團總召邱臣遠表示，蔡英文就任6周年，面臨「通膨嚴重，物價飛漲回不去」、「能源政策錯誤，供電全面不穩」、「勞工政策跳票、勞保改革停滯」、「居住正義跳票，房價全面失控」、「淨零排碳落後，廠商只能自救」、「防疫全面失守，與病毒共存遙遙無期」等6大缺失。

蔡壁如指出，疫情爆發以來，政府一直高喊超前部署，但口罩、疫苗、快篩、抗病毒藥，每一項防疫物資都是民眾自主應變，台灣憑藉健全的公衛體制、全民健保、民眾自主應變，才在過去2年有驚無險，面對這波Omicron染疫大爆發下，政府防疫政策亂象叢生，配套不足，政策一變再變，超前部署淪為口號治國。

高虹安補充，蔡英文說台灣防疫有成、經濟20年最好，但每日確診人數激增至6萬多人，疫情以來確診總數突破80萬人，死亡數累計超過1000人，目前種種亂象顯示，指揮中心並沒有做好準備，中央決策不明，讓民眾無法得到確實的資訊，而造成恐慌與對防疫行動的茫然，中央與地方政府之間也不斷發生衝突，衛福部做為中央指導機關，缺乏整體規劃的防疫策略，政令一夕數變，民眾缺乏安定感，宣傳更是不到位。

此外，針對其他政策議題，蔡壁如表示，蔡英文就職演說宣示為年輕人打造一個更好的國家，並不會忘記對環境的責任；但現在碳費2024年才要課徵，淨零路徑8年8800億，推給下一屆才要開始編列預算，可見蔡政府對年輕人的承諾，只是畫餅充飢。她直言，今年是淨零轉型關鍵年，但行政院最近提出的環保署組改案卻充滿矛盾，把原本要納入環資部的機關，原地萎縮變成環境部，如何淨零轉型，讓人非常懷疑。

邱臣遠表示，消費者物價指數（CPI）持續攀高，4月已經達到3.38%，萬物齊漲，只有薪水又沒漲，現在通膨嚴重，物價已經回不去，「民生物資漲價之亂」，讓人民陷入「缺」與「搶」的失序循環當中，且全年實質經常性薪資落入負成長為4萬1422元、年減0.04%，是近5年首次全年負成長，呼籲儘速制定《最低工資法》，同時推動勞保年金改革。

民眾黨立委張其祿表示，全國平均房價所得比（購屋痛苦指數）已從8.46倍（2016年第1季）成長至9.46倍（2021年第4季）；2022年第一季國泰房地產指數顯示，全台7大都會區包括台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄的預售屋價格全面上漲，每坪均價達到43.25萬元，今年2月份全國租金指數（消費者物價房租類指數）為105.25，再刷史上新高。

張其祿分析，加上輸入性通膨如進一步惡化為「停滯型通膨（stagflation）」，國民消費行為更為謹慎保守，消費市場緊縮造成經濟發展再度受挫，都可能讓國民繼續通向水深火熱，人民離居住正義越來越遠。

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