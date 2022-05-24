Netflix諷快篩遭出征　吳怡萱：那陳時中稱台灣成功抗疫也算造謠

記者黃翊婷／綜合報導

影音串流業者Netflix（網飛）為了宣傳韓劇《還有明天》，以兩週前民眾抱怨排隊買快篩的現象做哏圖，結果被批評是在造謠，掀起退訂潮。民眾黨議員參選人吳怡萱認為，買快篩要排隊是的確發生過的事情，雖然並非現況，但講出來怎麼會算是造謠，「那陳時中部長說『台灣成功抗疫，世界應該要向台灣學習』應該也算是造謠。」

▲Netflix將民眾排隊買快篩的現象做成哏圖。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

陳時中5月14日以「台灣如何成功抑制疫情」為題，投書美媒《華盛頓觀察家報》（The Washington Examiner），談論台灣公衛與防疫成就，文中提到，疫情爆發2年多以來，台灣防疫成就受到國際肯定，在全球資料庫網站Numbeo去年發布的全球健康照護指標中，95個國家裡台灣排行第一名。然而，5月14日當天國內疫情已連續3天超過6萬例本土確診，新北市長侯友宜還曾向陳時中喊話，快篩陽性還要排隊等待PCR，讓民眾「情何以堪」。

▲吳怡萱認為Netflix只是講出社會現象，並非造謠。（資料照／記者林敬旻攝）

民眾黨議員參選人吳怡萱23日在臉書PO文表示，Netflix為了宣傳韓劇《還有明天》，拿兩週前民眾買不到快篩的「社會現象」做哏圖，卻挨批造謠，網路上還掀起退訂潮，最後趕緊刪文道歉，雖然拿社會現象當題材觀感好不好，每個人都有不同的想法，她也選擇尊重，「但批評中大多數人說造謠？真的有造謠嗎？」

吳怡萱認為，民眾排隊買快篩的確是發生過的事情，雖然不是現況，但講出來怎麼會算是造謠，「那陳時中部長說『台灣成功抗疫，世界應該要向台灣學習』應該也算是造謠。」所以她不打算退訂Netflix，因為裡面有太多好戲劇值得一追再追。

▼吳怡萱臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）