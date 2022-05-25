藍營大數據／陳時中負面聲量成長1.57倍　民眾怒火燒向蔡英文

▲藍營大數據顯示，陳時中負面聲量成長1.57倍 民眾怒火燒向蔡英文。（圖／陳冠安臉書）

記者徐政璿／台北報導

本土疫情加劇，國民黨前青年部主任陳冠安分析，從臉書社群大數據可以看出，民眾仍相當關注疫情發展，關鍵字「疫情」的討論聲量是「政治」的6倍左右，陳時中負面聲量成長1.57倍，民眾的怒火燒也向總統蔡英文。

陳冠安表示，與「疫情」最為關聯的討論關鍵字群約有「指揮中心」、「醫療量能」、「醫護」、「醫護人員」、「醫院」、「疫情嚴峻」、「確診」等，與過去討論集中在「疫苗」或「快篩」不同，顯示台灣民眾關心的，已經從預防、篩檢，到就醫、治療的後端階段。

當社群在討論「疫情」時同時談及「陳時中」，心情憤怒比竟會暴增到7.46%。陳冠安表示，簡單來說，一篇討論疫情的社群文章，如果有提到陳時中，相對沒討論的文章， 負面聲量會增加7倍。

此外，討論疫情和陳時中的心情憤怒比，也從上上周的4.76%成長到上周的7.46%，成長達1.57倍。因此無論是從哪個面向來看，顯然社群對陳時中的怒火只增不減，膛炸的聲量，也直接導致陳已不再是年底選舉的熱門討論對象。

陳冠安說，他曾於17號投書「防疫的怒火中會燒向蔡英文」，預測當陳時中崩盤，疫情的討論重心會從陳時中轉到蔡英文，從這兩周的聲量趨勢來看，可以說成功命中。

以「疫情」總聲量占比來看，陳時中的比重從上上周的6.38%下降到3.39%，蔡英文卻從1.68%成長到3.15%。然在討論增加的同時，蔡英文上周的心情憤怒比仍維持在3.92%的高負面聲量水平。

陳冠安分析，整體而言，與病毒共存的「新台灣模式」，對民進黨政府造成相當負面影響，更幾乎讓陳時中在年底選舉出局，鑒於確診數高居不下，下一階段民眾最為關心，應當在於政府對醫療行政的改善和治療照護的準備。