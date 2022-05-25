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護理師累趴反彈！陳時中拍板：護病比上限1:7「每人每班5千津貼」

▲▼指揮中心與護理師開會。（圖／衛福部提供）

▲指揮中心指揮官陳時中今與護理師代表開會。（圖／衛福部提供）

生活中心／台北報導

本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心近日發函縣市衛生局，將專責病房「護病比」（每名護理人員照顧病患數）從原先1:5調整為1:9到15，引發台灣護師醫療產業工會抗議，直言「不把護理師當人」。對此，指揮官陳時中今邀防疫應變醫院及社區照護相關護理代表座談，會後拍板專責病房護病比不得超過1:7；且將啟動專責病房Skill-Mixed照護模式，發給照護輔佐人員每人每班5千元津貼。

衛福部指出，因應確診住院人數增加，醫院收治中、重症病人照護複雜及部分護理人員確診，護理人力照護負荷增加。今日座談共邀請護理團體、涵蓋北中南東應變醫院之醫院及社區體系、疫情重災區北北桃主要醫院及護師工會等護理代表與會。會上也因近期多項新護理政策資訊落差衍生的影響，衛福部特別彙整支援護理照護第一線相關的政策資訊供大家參考，並就未能到位的環節討論解方。

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與會護理代表提出包括專責病房護病比維持1:5、津貼發放及時、居家照護關懷人力分流社區支援及解決急診壅塞等減輕護理負荷訴求，經與會者共識，陳時中裁示，已要求盡快完成津貼發放，否則予以懲處；因應非常時期，專責病房原則上護病比維持1:5，不得超過1:7，兒科困難照護個案津貼加成，並推動Skill-Mixed照護模式。

此外，同時持續落實急重症分流，協助照護人力媒合支援；與地方政府協力，將醫院執行輕症居家照護業務之比例降低，轉由基層院所分擔；長期應要修正護理人員法，以法律支持護理專業及人力發展。另外，如護理人員受到不公平對待，可透過「護理職場爭議通報平台」向衛福部反映，進行查處。

▲▼指揮中心與護理師開會。（圖／衛福部提供）

▲指揮中心與護理師開會共識。（圖／衛福部提供）

衛福部表示為因應照護負荷，使專責病房照護確診人員津貼更合理，津貼將依照顧人數等比例相對增加。同時為了分流專責病房護理人員工作負荷，衛福部即將啟動專責病房Skill-Mixed照護模式，由醫院安排完成訓練的照護輔佐人員納入病房團隊，以照護工作分級，提供協助餵食、翻身、更衣等照顧工作，並發給每人每班5千元津貼，將於近日函文予設有專責病房醫院辦理。

衛福部持續透過「護理職場爭議通報平台」，提供護理人員匿名申訴管道，確保護理人員的工作權益能受到保障。截至111年5月23日已接獲1,766件通報，其中涉勞基法計有987件（56％），裁罰率達16％，結案率達95%。分析疫情期間（109年迄今）爭議通報案件，主要是防疫物資、津貼或獎金發放、工作環境及負荷等。

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護病比陳時中指揮中心

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