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何時恢復正常生活　台大醫給答案！但有1變數

記者陳俊宏／綜合報導

24日新增8萬2363例本土確診，對此，台大小兒科醫師李秉穎認為，大概9月才會比較恢復正常生活；不過，也要注意到時會不會有新的變異株，若有則還會有第二波、第三波疫情。

▼台灣疫情大爆發。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

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指揮中心指揮官陳時中24日表示，雖然本土病例數又來到8萬多，比周一增加24%，但確診數高高低低，可能是因假日效應的緣故，不過，看起來整體趨勢是相對平穩的。但他也坦言，雖然疫情不太可能一下子往上攀升，可是往上成長是一定會的。

至於何時有望恢復正常生活？李秉穎近日接受廣播訪問提到，有些看法認為6月疫情就會下降，而他個人意見是「6月的確可能會出現轉折點」，可是要到所謂完全穩定、放鬆防疫的水準，以國際經驗來看，恐怕要長達3至4個月左右，換言之，約是9月後才有機會，6月要恢復正常是不可能發生。

《TVBS新聞》報導，李秉穎也說，從防疫開始放鬆、疫情出來到結束，以國外經驗通常要3、4個月，台灣5月疫情開始，可能7、8月會慢慢下降，到9月比較恢復正常；不過，也要注意到時會不會有新的變異株，若有則還會有第二波、第三波疫情。

▼李秉穎估9月可能恢復正常生活。（圖／指揮中心提供）

▲▼11/30指揮中心記者會，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

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