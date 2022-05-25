「兒童BNT」15縣市今開打！副作用有哪些　完整QA一次解答

▲兒童BNT疫苗今日開打。（示意圖，非本新聞當事人／資料照）

記者李佳蓉／整理報導

國內這波Omicron大侵襲波及不少兒童，目前累積14例重症、5人死亡，而許多家長期盼已久的兒童BNT輝瑞疫苗也於今（25）日起陸續於校園及合約醫療院所開打，提供民眾多一個選項。但究竟該選莫德納還是BNT、副作用為何及各縣市施打時間？《東森新媒體ETtoday》統整QA懶人包，供家長參考。

Q1：兒童疫苗可打哪些廠牌？劑量多少？

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A1：國內目前通過兒童可使用疫苗有兩種，分別是6～11歲可打的半劑量莫德納以及5～11歲可打的兒童劑型輝瑞／BNT疫苗，其中莫德納使用成人劑型減半施打，已經開放接種。

Q2：兒童疫苗要去哪裡打？

A2：兒童新冠疫苗比照12～17歲青少年BNT接種模式，可採「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」執行，也充分尊重家長選擇。

Q3：各縣市開打兒童BNT疫苗時間點？

A3：首波配送40.3萬劑到各縣市，配送數量也曝光，新北市5.7萬劑最多，接著是台中市5.6萬劑，台北市排第三，獲配5.4萬劑；指揮中心也公布各縣市開打時間。

▲各縣市輝瑞BNT疫苗兒童劑型預估開打日期。（圖／指揮中心提供，點圖可放大）

Q4：BNT校園集中接種太晚開始，還有哪些管道可以預約施打？

A4：指揮中心指出，目前各地方政府校園集中接種作業預訂於5/25～6/1間陸續開打，亦安排/指定合約醫療院所提供接種服務，未於校園接種或滿5歲未入學兒童可至各縣市安排/指定合約醫療院所接種。

Q5：讓孩子自然感染比打疫苗好？

A5：根據《潮健康》採訪馬偕兒童醫院醫務部主任暨急救加護科主任邱南昌醫師指出，這是錯誤觀念！從國外情況可知，兒童因染疫而出現重症率雖低於成年人，但風險仍遠高於施打疫苗，若孩子本身有慢性病、神經系統疾病、代謝、心臟或肺臟疾病，感染後重症與併發症風險會更高。因此應盡快接種疫苗提升保護力。

Q6：學童打疫苗可以請什麼假？

A6：教育部長潘文忠說，施打疫苗後有3天疫苗假可提供給孩子如果身體不適需要休息，不會列入差勤或成績紀錄；家長如果因孩子施打疫苗需要在家照顧，也可請防疫照顧假來照顧和協助孩子。另北市教育局表示，除了疫苗假外，家長如基於防疫目的，得為子女請防疫假，請假不列入出缺勤紀錄。

▲兒童施打莫德納或輝瑞疫苗後，不良反應差不多。（示意圖／高雄市政府提供）

Q7：兒童施打疫苗後，常見不良反應有哪些？

A7：

－莫德納

食藥署指出，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近。

台大公衛學院醫師許辰陽則指出，根據歐洲藥品管理局（EMA）最新資料顯示，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有80%的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生。」

－輝瑞BNT

許辰陽指出，施打輝瑞疫苗後的不良反應，和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢狀況；全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。

數據也顯示，800萬名兒童在接種輝瑞疫苗後，有4249名兒童通報產生不良反應，4129件非嚴重、100件嚴重，其中又有11名兒童發生心肌炎，不過目前已有7位康復、4位治療中。許辰陽表示，換算下來，心肌炎發生率每10萬人中0.1375人，極為罕見，且大部分都可得到良好照顧。

Q8：兒童接種疫苗產生心肌炎機率？

A8：台灣兒科醫學會表示，就mRNA疫苗副作用方面令人擔心的就是心肌炎和心包膜炎，在大規模施打的國家顯示極為罕見，且明顯低於青少年的發生率。美國資料顯示，5～11歲男性幼童染疫後出現心臟方面症狀之風險，為接種疫苗者之4.4倍；美國、英國及澳洲兒童染疫後死亡人數，為接種疫苗後通報心肌炎人數之2～10倍。顯示在目前社區流行期，接種疫苗利益大於染疫後風險。

Q9：中央如何掌握兒童接種疫苗之不良反應事件？

A9：除了持續以全國「疫苗不良事件通報系統」進行監測外，另加入「Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報」追蹤小於18歲兒童及青少年。父母可從手機在疾管家介面申請加入，代為填寫接種後健康回報。

指揮中心指出，為加強對兒童及青少年接種後疫苗不良反應事件的監測，針對該族群接種各廠牌、各劑別COVID-19疫苗並加入V-Watch的前6萬名註冊者，將會進行主動追蹤，如遇有民眾回覆接種後出現嚴重身體不適或就醫等情況，將以LINE推播提醒民眾及時因應處置，期掌握疫苗接種後不良反應個案的實際症狀及通報後的適切因應。

▲兒童青少年V-Watch上線。（圖／指揮中心提供）

Q10：小孩沒有手機，怎麼加入V-Watch？

Q10：指揮中心說明，小於18歲的兒童及青少年加入V-Watch，須由父母或監護人於接種現場掃描QR code代未成年子女註冊並填寫健康回報，至遲於接種後三日內完成掃描及註冊。尚未接種者請勿加入，以免資料無法比對。

指揮中心呼籲，民眾無論是否加入V-Watch，若接種後出現特殊身體不適，或任何健康問題，請務必到醫療院所診療，釐清原因。當發生疑似接種後嚴重不良反應事件，皆請醫療與公衛體系協助正式通報至「疫苗接種不良事件通報系統」，啟動後續關懷與追蹤。V-Watch相關說明請參閱本署全球資訊網「Taiwan V-Watch COVID-19疫苗接種-健康回報」專區。

Q11：輝瑞、莫德納哪個好？

A11：台灣兒科醫學會強調，目前仍無大規模直接比較莫德納與BNT疫苗孩童接種的研究報告，但由發表的試驗結果看來，前者產生的抗體濃度略高，輕中度的不良反應發生率也略高，但並無很大差異，因此並不建議要特別選擇哪一廠牌之疫苗。

Q12：哪些人不適合接種疫苗？

A12：正在發燒、對疫苗成分有嚴重過敏反應者，都不建議施打疫苗。另外，指揮中心提醒，有潛在慢性疾病的兒童仍應接種新冠疫苗，因他們的疾病狀況可能會增加患重病的風險。

接種前請諮詢診治此潛在慢性疾病的醫師，以便了解特定的健康狀況是否會增加重症風險。

Q13：接種後有什麼需要注意的事項？

A13：根據中華民國護理師護士公會全國聯合會指出，兒童注射後可如常活動，必要時，家長可使用症狀緩解藥物如解熱、鎮痛藥物等，注射部位腫脹則可局部冰敷。

特別提醒，若兒童接種後出現下列徵象，應盡速就醫診治：

1. 持續發燒超過48小時，活力變差。

2. 常見疫苗副作用如頭痛、發冷等，幾天後仍未消失。

3. 嚴重過敏反應症狀，如呼吸困難、氣喘、面部或喉嚨腫脹、眩暈、心跳加速、虛脫、全身紅疹等。

4. 疑似心肌炎或心包膜炎症狀，如胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良，如走幾步路就會喘、沒有力氣爬樓梯等。