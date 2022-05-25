共存路4分之1了！若沒做到這事　沈政男：能脫口罩那刻一定落淚

記者陳俊宏／綜合報導

24日新增8萬2363例本土確診，對此，精神科醫師沈政男認為，台灣的共存之路已走了4分之1，且台灣要的共存應該是「死亡率壓到最低」，而不是踏著染疫亡者的血跡前進，「如果台灣不能保持最低的死亡率，那麼當我能夠脫下口罩那一刻，我一定會落下淚來，因為沒有好好保護我們的老人家。」

沈政男在臉書說，不少人在預估高峰與緩解時間，而如果沒有講出計算根據，這跟亂猜其實是沒有兩樣，你要先知道台灣在這波疫情前的R值，也就是3月下旬疫情曝光前的R值是4，這是大家戴口罩、打疫苗、保持社交距離，但沒有禁止內用的結果。

沈政男表示，後來疫情曝光，疫調與隔離施行，Rt值就降到了2左右，但現在幾乎已沒有疫調與隔離了，於是這樣的效應可以排除；疫情要出現拐點，Rt值要變成1，那麼得要多少人免疫？是這樣：1-1/4=0.75。

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▲▼疫情快2年半了。（圖／資料照）



沈政男指出，現在因為6成以上人口打了3劑疫苗，若保護力以7成計算，等於4成2，那麼得要再有3成3人口染疫，才能達到0.75，而以黑數大約一半來計算，約2成人口染疫就能達成；而現在又因人流指數下降，因此高峰會下降，而緩解所需染疫人數也會減少。

沈政男認為，原本的高峰預估都是以人流指數還沒下降為基礎，現在「人流降幅是去年三級警戒的4分之3」，因此高峰與緩解都必須隨時修正，若以2成染疫才能達成緩解來看，那麼1成就是高點，因為曲線是對稱，這一點不只適用在全台，也適用在個別縣市！

沈政男提到，因此，大家可以把自己縣市的染疫人數除以總人口，如果已達1成，那麼就是到了高峰，或者高峰已過了；反之，如果沒有，那就是曲線還會上升。

沈政男表示，最近公布的疫苗突破率數字，三劑感染率是138/10萬，兩劑是186，而沒打疫苗是807，因此三劑的感染保護力是1-138/807=0.82，兩劑是0.76，相當高！這也說明了他先前提出的理論，台灣因為疫苗比較晚打，保護力比較新鮮，因此死亡率目前領先各國。

「共存之路已經走了4分之1，大家繼續加油！」沈政男指出，台灣要的共存，應該是死亡率壓到最低的那種，而不是踏著染疫亡者的血跡前進，真的，如果台灣不能保持最低的死亡率，「那麼當我能夠脫下口罩那一刻，我一定會落下淚來，因為沒有好好保護我們的老人家。」

►本文獲得沈政男醫師授權。