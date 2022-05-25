37.2度微溫可能確診！　台大醫列「老人4大症狀」應快篩

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心指揮官昨日（24日）透露全民「快篩陽性等於確診」有望在週四（26日）上路。台大急診醫學部臨床教授李建璋表示，要解決目前診斷延誤的問題，其中一種方式就是認識老人新冠的非典型表現，若出現4大非典型症狀微溫、吐瀉、膽妄、跌倒，請趕快使用快篩檢驗，若是陽性便可以盡早投藥。

▲老人染疫致死率高，家屬或主要照顧者一定要多加留意家中老人的健康狀況。（資料照／記者周宸亘攝）

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李建璋24日在臉書PO文中提到，想要解決當前診斷延誤的問題，其中一種方式是認識老人新冠的非典型表現，對老人來說，非典型才是典型，這部分要靠家屬或主要照顧者觀察，若老人受到新冠病毒感染，有可能出現以下4大非典型症狀：

一、微溫：老人發燒並非像青壯年一樣是38.3度，美國感染科學會認定，若老人口溫第一次達37.8度，或是第二次達37.2度，就是發燒，這是一個強力的感染證據。

二、吐瀉：多數老人可能有長期咳嗽的症狀，所以不容易靠咳嗽或喉嚨痛辨認是否染疫，這時候腸胃道症狀就具有特異性，若出現持續嘔吐或腹瀉，也是新冠的一種表現。

三、膽妄：超高齡長者、失智症患者或者是曾經中風的病患，染疫後可能產生急性腦功能障礙，並以膽妄的形式表現，也就是突發性認知障礙，例如出現胡言亂語或是妄想。

四、跌倒：老人長期肌少肌弱，全身性的感染會造成倦怠衰落，往往會以跌倒，甚至是外傷性腦出血等症狀表現。

最後，李建璋提醒，若家中老人出現這4大非典型症狀，請趕快使用快篩，陽性便可以盡早投藥，陰性也要持續留意症狀是否好轉，如果沒有好轉，請就醫進行PCR診斷，因為快篩通常是在病毒量高的時候才會呈現陽性，初期有30％到40％的可能是偽陰性。