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兒童重症腦炎已5死！兒科醫認「病程太快」　一圖秒懂急速變化

▲學生上下學,路隊,警察,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲國內兒童染疫引發腦炎的比例增高。（示意圖／記者季相儒攝）

記者楊晏琳／整理報導

疫情波及兒童，根據指揮中心公布最新數據，已累計14名重症個案，有5名孩童因染疫合併腦炎死亡，其中包括昨（24日）新增的「看到妖怪」10歲男童。指揮官陳時中坦言，兒童腦炎狀況相對較多，值得繼續觀察；兒科醫師則指出，新冠併發嚴重腦炎的醫療處置效果十分有限，對於未滿5歲、無法施打疫苗的幼童，只有盡量不要染疫才是避免嚴重急性腦炎的方法。

▲▼國內今年累計5名兒童染疫合併腦炎死亡。（圖／記者楊晏琳製表）

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▲今年累計5名兒童染疫合併腦炎死亡。（圖／記者楊晏琳製表）※點圖放大

國內今年共5例兒童合併腦炎重症死亡

3歲男童（無慢性病史）

病程：5/16發燒38度多，5/17高燒41.3度，出現意識喪失、頭部僵硬、四肢痙攣和抽搐，有肺炎和腦水腫情形，於5/20死亡。

死因：合併嚴重腦炎缺氧、心律不整及神經性休克。

4歲女童（無慢性病史）

病程：5/10高燒40度送往急診，全身痙攣3分鐘、轉院後1小時內痙攣5次，意識不清，出現腦炎及多重器官異常，於5/20死亡。

死因：死因待查，推測感染新冠肺炎引發急性猛爆性腦炎、多重器官衰竭。此個案尚未列入指揮中心公布的新冠死亡病例中。

台南：10歲男童（無慢性病史）

病程：5/13出現發燒、頭暈、嘔吐症狀，隔天出現抽搐、意識變化，稱自己「看到妖怪」，送急診時發燒至40.1度，X光輕微肺炎，頭部電腦斷層有嚴重腦水腫，緊急插管送加護病房，於5/18死亡。

死因：腦炎合併多重器官衰竭。

基隆：2歲男童（無慢性病史）

病程：5/12日送往急診有咳嗽、流鼻水、鼻塞症狀，5/13發燒、抽搐、活動力不佳，高燒42.4度，於5/14死亡。

死因：染疫合併急性腦炎及多重器官衰竭。

新北：2歲男童（無慢性病史）

病程：4/14到院時意識不清、高燒且生命徵象不穩定，檢查發現肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，於4/19死亡。

死因：染疫合併敗血症、腦幹腦炎。

8大兒童腦炎重症前驅症狀

兒童染疫併發腦炎有增加的趨勢，指揮中心提出兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩等。

▲▼兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在昨日疫情記者會上說明，截至23日為止，累計有14例兒童重症；23日亦公布一名1歲童於家裡午睡，家人發現叫不醒，緊急送醫急救無效，法醫相驗並沒有外傷等兒虐情形，採檢時PCR為陽性，最後判定是新冠肺炎，詳細死因仍待確認。

另外，雲林公布一例6歲男童，5/21晚上出現異常，緊急送往若瑟醫院，持續出現癲癇及休克，推測是猛爆性腦炎，23日晚間疑似一度腎衰竭，緊急插管洗腎，雖進入穩定狀況但仍危急，正由台大兒科重症醫療團隊全力照護救治。

專家說法

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學曾指出，「任何進入人體的病毒，皆可能入侵腦部變成嚴重急性腦炎」，原因在於幼童的血腦障壁不夠緊密，病毒有機會順著血流進入腦部。

他提到，此次新冠肺炎併發嚴重急性腦炎的病程非常快速，目前所有醫療處置的治療效果十分有限，只能減少不必要社交活動、大人小孩做好個人衛生防護、家中成員能打疫苗的盡量去接種。「只有盡量不要染疫才是避免嚴重急性腦炎的方法」。

兒科醫師楊為傑解釋，發高燒不會「導致」腦炎，而是腦炎「引起」高燒。提醒家長，40度C以下的發燒，重點也應放在評估孩子「精神與意識狀態」。

台大小兒科醫師李秉穎指出高燒並非重症表徵，因為發燒是人體對於感染的保護機制，免疫系統表現會較強，因此發高燒並不一定等於危險，反而應留意孩子在沒發燒時，是否有不舒服、脫水、或呼吸困難。

李秉穎也強調，人體有體溫調節系統，若超過41度，身體就會辨識這是有害的溫度，便會踩剎車，一旦到了42度C，可能代表「腦部體溫調節系統失效了」，是非常危急的情況。他也說明，無論是孩子或成人，「退燒24小時」才叫真正退燒，反反覆覆燒代表病還沒好。

台大兒童醫院院長黃立民也曾說明，兒童接種疫苗可降9成疾病嚴重度表現；根據兒童疫苗臨床試驗結果顯示，接種疫苗後的小朋友除了住院率較低，也未出現多系統發炎症狀，顯見疫苗真能有效預防相關重症出現。

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