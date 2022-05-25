一圖看懂疫情高峰！7縣市達每日最高確診人數　何美鄉曝2關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心預估本土疫情將在5月底至6月初達到高峰，中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉在臉書PO出一張曲線圖，並表示「看起來不會有高峰，只有高原」，目前只有北北基桃、宜蘭、新竹縣、花蓮7個縣市達到每日最高確診人數，關鍵是究竟這是真的群體免疫效應，還是行為效應（全民自律的結果），一切仍有待觀察。

▲何美鄉公布各縣市確診人數曲線圖。（圖／翻攝自Facebook／何美鄉）

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何美鄉24日在臉書PO文中提到，本土疫情是否抵達高峰是近期全民關注的話題之一，如果將每個縣市分開來看，會發現依照目前的趨勢「不會有高峰，只有高原」，因為在全民自律、有限的跨縣市交互傳播情況下，每個縣市會依照其既有的病毒及人口總數、人口密度及特有生活習性，而形成流行曲線。

何美鄉分析，自從這波疫情爆發以來，只有北北基桃、宜蘭、新竹縣、花蓮7個縣市達到每日最高確診人數，這些縣市都有的共通點是「全人口確診率都超過5％以上」，究竟是真的群體免疫效應，還是行為效應（全民自律的結果），一切仍有待觀察。

▲本土疫情即將到達高峰。（資料照／記者林敬旻攝）

何美鄉認為，這7個縣市總人口數約1000萬，也就是說，全台還有一半以上的人口尚未達到轉折點，但因為他們所在地區的人口密度較低，所以未來每日確診數暴衝上揚的機會不大。

文章公開之後，網友們也在底下留言討論，「原來宜蘭現在是第一名，我都沒感覺，幫助確診者家屬的這幾天也沒感受到什麼慌亂」；也有部分網友認為別再奢望群體免疫比較好，「英國的疫情也是一波又一波，只要放鬆必然再反彈」、「不要再說群體免疫與共存了，如果執迷於群體免疫，犧牲的只有年長者與孩童」。

▼部分網友認為不要奢望群體免疫比較好。（圖／翻攝自Facebook／何美鄉）