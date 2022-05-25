馬力波大樓殘骸挖出200具遺體　家屬被逼錄「假自白」嫁禍烏軍

▲馬力波（Mariupol）連日來遭狂轟猛炸，整座城市滿目瘡痍。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

烏克蘭港口城市馬力波目前遭俄軍佔領。不過，一名掌握當地消息的烏國官員24日透露，俄軍士兵在拆除一座倒塌高樓的殘骸時，意外挖出至少200具遺體，然而當地居民拒絕配合俄軍命令收屍，大量遺體曝屍在外，屍臭瀰漫。

根據《CNN》報導，馬力波市政顧問安德立申科（Petro Andriushenko）24日透過通訊軟體Telegram指出，俄國緊急情況部士兵在拆除郊區一座倒塌的高樓瓦礫時，在被毀殘骸下方的地下室發現至少200具遺體，而且嚴重腐爛。

安德立申科表示，由於當地人拒絕聽令收屍，俄國緊急情況部已經撤離現場，並將所有遺體留在原地。他指出，此前俄軍已挖開部分大樓殘骸，所以屍臭在整個街區都能聞到。

報導指出，安德立申科的消息無法立即獲得證實，畢竟他本人並不在當地，但他自開戰以來，一直充當訊息窗口，持續與還留在當地的居民保持聯繫。

烏國官員近日指出，戰爭至今約3個月，馬力波約有2萬多位居民不幸喪生，還有許多死者被匆忙地隨意掩埋。安德立申科說，佔領區的俄羅斯官員下令將所有遺體送往停屍間集中，並要求前來認領的家屬必須錄一段影片聲稱「親人是遭烏軍殺害」。

安德立申科表示，在俄軍的侵略下，這座城市已經變成了無止盡的墓地。

▼馬力波市內建築嚴重毀損。（圖／路透）