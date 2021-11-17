11青年228闖慈湖陵寢潑紅漆！二審判決出爐　全案定讞

▲故總統蔣中正慈湖陵寢。（圖／資料照）

文／中央社

（中央社記者劉世怡台北17日電）11名青年107年2月28日闖入慈湖陵寢，朝蔣介石靈柩及周圍潑灑紅漆，一審依毀損等罪判處拘役，經上訴，二審今天考量動機為表達政治性言論等，惡性非重大，給予緩刑2年確定。

全案緣於，檢警調查，獨派青年李嘉宇等11人，民國107年2月28日一早前往大溪慈湖陵寢，不但強行闖入更潑灑紅漆，導致靈柩、遺像、相框、蠟燭等物不堪使用；國防部後備指揮部桃園管理組人員見狀上前阻止，也遭到楊侒橙以身體推擠及徒手拉扯。

桃園地檢署檢察官分別傳訊涉案人士到案說明，檢方指出，以潑漆表達政治理念，已逾越法律界限，違反現行法律秩序，依公然侮辱墳墓、公眾紀念處所、毀損，及妨害公務罪嫌起訴李嘉宇等10人，後來又循線追加起訴邱峻翔。

一審桃園地方法院依毀損、妨害公務等罪，判李嘉宇、陳俞璋、莊承澔、郭潤庭、郭蕎瑛、羅宜、周維理、王騰葦、張閔喬、楊侒橙及邱峻翔等11人，拘役55天至59天，均可以新台幣1000元折算1日易科罰金。至於侮辱墳墓、紀念碑的部分則獲判無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判，僅依毀損罪論罪，11人分別被判處拘役30至50天，可易科罰金，均宣告緩刑2年，須提供40小時義務勞務。全案確定。

二審合議庭指出，審酌11人犯行動機僅在於表達個人政治性言論，目的非出於私利，惡性尚非重大，造成損害非鉅大，歷時3年之偵、審程序及刑之宣告後，當知所警惕，因此給予緩刑2年。