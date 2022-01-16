叫我「大菜王」！桃園市議員李家興臉書分享手種35台斤高麗菜

▲桃園市議員李家興分享手種35台斤大菜。（圖／翻攝李家興臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

高麗菜營養好吃，是餐桌上受歡迎的青菜之一。為鼓勵農民種植青菜，桃園市楊梅區農會每年慶祝農民節，都會舉辦「大菜王(高麗菜)競賽」。因為疫情，今年再度停辦競賽，曾於2020年拿下大菜王競賽冠軍的市議員李家興，今年種的35台斤大菜，比2020年30.5台斤成長許多，很有成就感，於臉書Po文和照，和大家分享種菜樂趣和喜悅心情。

▲李家興2020年拿下大菜王競賽冠軍。（圖／ET資料照）

李家興15日說，平日為民服務之餘，亦在自家的菜園種有機蔬菜，而每年這個時候楊梅區農會都會舉辦大菜王競賽，今年因疫情持續擴散，在市府考量防疫規範取消辦理大型活動，大菜王競賽也被迫停辦。

由於，李家興在2020以自己種的30.5台斤大菜(高麗菜)拿下冠軍。去(2021)年大菜王競賽，因疫情被迫取消，李家興今年種植的大菜比2020還有大顆，準備要參賽再奪冠，未料，1月初疫情突然爆發，大菜王競賽再度被取消，李家興只好在臉書Po文和照片，和大家分享。李家興說，種「大菜王」的關鍵要土質好、能避風，種植時注意排水好並適當施肥，看到長成大菜，很療癒、心情很好。李家興也期待疫情早日退散，明年再與大家一起同樂競賽。