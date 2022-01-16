　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

叫我「大菜王」！桃園市議員李家興臉書分享手種35台斤高麗菜

▲桃園市議員李家興分享手種35台斤大菜。（圖／翻攝李家興臉書）

▲桃園市議員李家興分享手種35台斤大菜。（圖／翻攝李家興臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

高麗菜營養好吃，是餐桌上受歡迎的青菜之一。為鼓勵農民種植青菜，桃園市楊梅區農會每年慶祝農民節，都會舉辦「大菜王(高麗菜)競賽」。因為疫情，今年再度停辦競賽，曾於2020年拿下大菜王競賽冠軍的市議員李家興，今年種的35台斤大菜，比2020年30.5台斤成長許多，很有成就感，於臉書Po文和照，和大家分享種菜樂趣和喜悅心情。▲桃園市議員李家興分享手種35台斤大菜。（圖／翻攝李家興臉書）

▲李家興2020年拿下大菜王競賽冠軍。（圖／ET資料照）

李家興15日說，平日為民服務之餘，亦在自家的菜園種有機蔬菜，而每年這個時候楊梅區農會都會舉辦大菜王競賽，今年因疫情持續擴散，在市府考量防疫規範取消辦理大型活動，大菜王競賽也被迫停辦。

▲桃園市議員李家興分享手種35台斤大菜。（圖／翻攝李家興臉書）

由於，李家興在2020以自己種的30.5台斤大菜(高麗菜)拿下冠軍。去(2021)年大菜王競賽，因疫情被迫取消，李家興今年種植的大菜比2020還有大顆，準備要參賽再奪冠，未料，1月初疫情突然爆發，大菜王競賽再度被取消，李家興只好在臉書Po文和照片，和大家分享。李家興說，種「大菜王」的關鍵要土質好、能避風，種植時注意排水好並適當施肥，看到長成大菜，很療癒、心情很好。李家興也期待疫情早日退散，明年再與大家一起同樂競賽。

►睡覺也能暖到心坎裡

►最保暖的外套是這種材質！

ET快訊
日海嘯最新災情曝！23萬人避難　東加火山爆發噴巨量閃電
海嘯撲向全太平洋！東加「全島通訊斷」澳洲現1.3公尺高浪
快訊／西堤顧客確診！家人就讀「東安國中」　採檢結果出爐
第三劑預約中午截止！　錯過再等一周
火山爆出恐怖閃電蕈狀雲　「太平洋巨大白點」衛星影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

叫我「大菜王」！桃園市議員李家興臉書分享手種35台斤高麗菜

用路人請注意！南崁交流道1／26起新制：北上走橋上、南下走橋下

桃園區2022年寒冬送暖　發放1630戶弱勢家庭生活物資

基隆攜手黑客青年策略競賽發表　用大數據打造「首都圈」願景

日本暢銷小說結合電競　新北市圖推多元跨域寒假閱讀

基隆暖暖韌性社區兵棋推演　提升在地自主防災能力

板橋農會攜手台東太麻里農會　「釋迦」產地鮮貨直銷

金山財神廟召開信徒大會　新北警分局長林詮峰親督防制滋事衝突

基隆市區2座地下道大改造　變身明亮藝文空間融入城市意象

全國唯一LLB賽制　第25屆傳福盃全國少棒賽今熱血開打

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

陸男打撞球太用力！母球飛起　跨隔壁球桌連進2球...對手傻眼

陳奕回家了！家屬含淚招魂　殉職飛官妹妹一次就聖筊

男大生偷騎同學26萬黃牌重機　失控自撞爆頭亡…最後身影曝

《全明星3》誰脾氣最差？小煜：就是他！　丟丟妹大吼叫賣...王子「嚇到往後彈」XD

光洙小心！《熊孩子》媽媽團搶李善彬當媳婦　鍾國媽也滿意...主持人：她有男友了！

叫我「大菜王」！桃園市議員李家興臉書分享手種35台斤高麗菜

用路人請注意！南崁交流道1／26起新制：北上走橋上、南下走橋下

桃園區2022年寒冬送暖　發放1630戶弱勢家庭生活物資

基隆攜手黑客青年策略競賽發表　用大數據打造「首都圈」願景

日本暢銷小說結合電競　新北市圖推多元跨域寒假閱讀

基隆暖暖韌性社區兵棋推演　提升在地自主防災能力

板橋農會攜手台東太麻里農會　「釋迦」產地鮮貨直銷

金山財神廟召開信徒大會　新北警分局長林詮峰親督防制滋事衝突

基隆市區2座地下道大改造　變身明亮藝文空間融入城市意象

全國唯一LLB賽制　第25屆傳福盃全國少棒賽今熱血開打

海盜公布簽下張弘稜　簽約金約1400萬台幣

餐廳內用確定會傳染　醫揭4招自保！點名北北基桃注意

球員工會回饋列車前進彰化　蘇智傑、曾陶鎔一日教練

莫彩曦返美8月夫妻確診！台粉湧入祝福　深夜感動曝：謝謝一直對我們好

直擊金馬影帝火鍋店「幫客人量體溫」！下秒突靠近額頭…她尖叫羞爆

西堤群聚燒進校園！　鄭文燦估居隔人數：會超過2000人

佐佐木希獨扛家計…工作被問「腥夫題目」臉垮！　尷尬拒答強撐笑臉

洋基砸1.1億簽多明尼加遊擊大物　左右開弓5拍子好手

加油不加滿會讓車子更省油？日媒：請駕駛或乘客減肥還比較實際

美國德州猶太教堂傳4人遭挾持　警匪談判中

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

地方熱門新聞

南崁交流道1/26起新管制！

搶打第三劑疫苗

基隆市區2座地下道大改造　變身明亮藝文空間

COVID-19公費疫苗預約平台重啟

漁民誤捕「綠蠵龜」海巡救援

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

台南3處新式科技執法設備上路

桃園發放1630戶弱勢家庭物資

桃園設置30處社區接種站

台南仁德區汽機車車禍2人送醫

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

市立體育館接種站湧人潮　林右昌：已規劃分流

消防安全健康步道邀請你來踩春！

台南監警環週末夜重棒出擊

更多熱門

相關新聞

公投布條桃園街道四處亂掛　藍營怒批

公投布條桃園街道四處亂掛　藍營怒批

距1218公投投票日還有月餘，桃園市區街道已出現民進黨公投宣傳紅布條，因任意綁在樹木、電桿、綠地上，引發國民黨桃園市議員梁為超、徐玉樹、詹江村12日怒批，民進黨刻意挑戰桃園市長鄭文燦公權力，這些地點，就算選舉期間也不能張掛，環保局睡著了？護樹團體也應該站出來譴責了吧！

兄弟檔檢舉自家社區逾200次

兄弟檔檢舉自家社區逾200次

楊梅新建行政園區　週邊市場、分局老舊　

楊梅新建行政園區　週邊市場、分局老舊　

陽光山林滯洪池整修　李家興爭市府協助

陽光山林滯洪池整修　李家興爭市府協助

楊梅秀才步道環境優美　議員建議規劃吸客

楊梅秀才步道環境優美　議員建議規劃吸客

關鍵字：

桃園市議員李家興大菜王楊梅區農會

讀者迴響

熱門新聞

海嘯抵達日本　居民急開車逃難

第二波海嘯衝擊影片曝！　大浪「湧進教堂民宅」

王心凌唱一半...他突掏戒指「下跪求婚」！全場激動爆叫

日海嘯最新影片曝！已現1.2公尺浪高　警戒擴大至本島

這世界差點就沒了李嘉欣！呼吸困難「4重要器官」被重創

日本發布海嘯警報　最高恐3公尺

快訊／海嘯抵達日本！恐影響台灣？　氣象局回應了

Toyz帶人堵前同事　經紀人曝內幕

清純女星遭逼下海拍片！拒演「慘被打斷肋骨」

快訊／Toyz詐賭丁特遭索賠600萬

騎車外套怎選？網推「平價服飾天王」：超保暖

劉樂妍赴陸謊報年齡「只有28歲」！　被女星檢舉

醉妹醒來「下半身失蹤」蹲路邊大哭：媽媽來接我

美CDC承認布口罩無效　促戴N95

把握最後幾小時！鋒面接近將變天　2地區濕涼一整周

更多

最夯影音

更多
出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」

出門撿狗的玩具卻摸到響尾蛇　冰涼觸感讓她嚇到跳「恰恰」
大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

大悲劇！陸女把蛋微波加熱　拿手裡變「炸蛋」驚呆定格

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

女學生測跳遠突即興Breaking　全班笑噴！網歪樓：老師好帥

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

男大生偷騎同學黃牌重機！ 自撞「頭顱破裂」送醫不治

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

小S自嘲「只有我老公會家暴」虧哈林二婚　「鹹豬手襲胸」他想反擊...挑釁：你捏啊！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面