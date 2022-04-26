「都隔離期滿了」還沒拿到隔離書　桃園議員質疑防疫有漏洞

▲市議員謝美英質疑，確診者狂飆，防疫相關單位疑已不勝負荷！（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國內確診者狂飆，防疫相關單位疑已不勝負荷！桃園市議員謝美英26日於市議會定期大會進行衛生局工作報告指出，許多居隔的民眾向她反映，隔離都期滿了，卻還沒有拿到隔離書，也沒有拿到防疫包；確診者下載app，打進去卻沒有自己的資料，質疑隨著激增的確診者，防疫人員已不堪負荷！

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▲採檢站像群聚。（圖／民眾提供）

另外，還有民眾說，前往採檢站像群聚，動線不清，大家走來走去，徒增感染風險，更冤的是，排了半天，結果沒有採檢到！也有民眾向她陳情，家人在衛生局上班，加班成常態，對於目前疫情正往高峰走，謝美英表示，可以體諒衛生局人力不足，但衛生局應該把人力需求提出來。

還有，因應日本福島五縣食品進口，衛生局定期查核日本食品每月800件，並將查驗結果公告於「桃食安心資訊平台」。結果，目前公布狀況是：一到三月共計公布104件，這104件的「檢驗結果」都只有五個字：「與規定相符」。

謝美英質疑，一到三月公布合格104件，等於平均每月不到35件。那工作報告提的每月800件，其他765件，難道都不合格嗎？衛生局長王文彥答詢時還口誤，聲稱是每年800件。謝美英認為，工作報告白紙黑字，衛生局長的回覆根本相差十萬八千里，要民眾如何吃得安心？