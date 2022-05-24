全台增202校停課「累計6003所」！　染疫生首破15.1萬

▲教育部指出，全台全校或部分班級已有6003校停課。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（24日）晚公布全台確診學生總數達151761例，首破15萬，今新增最多級別仍是國小3272例，全台全校或部分班級停課已累計至6003校，較昨天又多了202所。另外界建議讓學生提早放暑假，教育部表示，會審慎評估。

教育部指出，今新增8727例，其中大專院校染疫增1229例、高中1421例、國中1071例、國小3272例和幼兒園1734例，總數151761例，包含本土151145例、境外616例。

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教育部表示，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部說明，採「全校」暫停實體課程，計5406所園校（含幼兒園1892所、國小2394、國中 698校、高級中等學校312校、大專校院110校）。採「部分班級」暫停實體課程，計597所園校（含幼兒園362所、國小 117校、國中42校、高級中等學校 50校、大專校院26校）。

至於能否提早放暑假？教育部回應，參酌各地方疫情狀況，並配合指揮中心最新規定審慎評估。