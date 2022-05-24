家中5寶遠距鬧翻天！媽崩潰喊「沒確診也累垮」　網見1事讚：很有愛

▲遠距教學讓5寶媽每天早上起來，都覺得是惡夢的開始。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

實習記者廖翊慈／綜合報導

各縣市不少學校為了防疫宣布停課轉為遠距上課，這對於要花比平常多時間照顧孩子的父母來說，真的是悲喜交加。就有一名媽媽表示，家中有5個孩子，每個都要線上上課，家裡的平板手機根本不夠，老師又一直催上線，讓她心累表示，「沒確診都會被孩子線上教學給累垮」，引起不少媽媽們共鳴。

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她每天一早起來，都覺得是惡夢的開始，因為家中有5個孩子都要線上上課，為了要讓孩子學習不受影響，她想盡辦法找手機跟平板給孩子們上課，但還是不夠用，老師又一直在線上催大家，「上課上課上課，我就像那熱鍋的螞蟻跑過來跑過去」，讓她無奈表示，「這疫情再這樣繼續下去，我沒染疫也被這遠距離線上上課搞垮了。」

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貼文一出，底下引來許多網友的質問，「孩子們沒手機嗎」、「為何不跟學校借」，該名媽媽也無奈補充說道，自己的教育理念一直都是，孩子上高中才會給手機，而請孩子向學校爭取電腦租借也沒成功，「學校可借的數量也是少之又少，也早在上星期還沒正式宣布時就已被借完了。」

然而看到這邊，原PO認為一定會有人酸她「沒能力幹嘛生那麼多個」，她解釋只有兩個孩子是親生的，「另外3個是因緣際會下，看孩子們沒有家庭溫暖，親情陪伴，看了我很心疼，一樣是孩子為什麼會兩樣情，而孩子們也願意融入我的家庭，也與我的孩子們莫名就像親兄弟一樣，大人的錯及自私是不該讓孩子們去承受的。」

看到這位媽媽無私的愛，更多網友的留言是鼓勵與打氣，「你很棒，有大愛，真的偉大，加油」、「辛苦了，妳很棒（抱）」、「線上課程真的苦到爸媽，要工作還要陪伴孩子上課的爸媽們真的也是辛苦了！妳很厲害，辛苦了」、「幫不上你的忙，但覺得你好超棒的」、「觀念很讚！在家上線上課程，比假日在家還難，加油哈哈哈」、「妳很棒啊！可以將非親生的小孩當自己的照顧，真的很有愛」。

▲原PO向網友們訴苦，孩子上網課，家長的辛酸。（圖／翻攝自臉書）