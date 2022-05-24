　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家中5寶遠距鬧翻天！媽崩潰喊「沒確診也累垮」　網見1事讚：很有愛

▲視訊 遠距 網課。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲遠距教學讓5寶媽每天早上起來，都覺得是惡夢的開始。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

實習記者廖翊慈／綜合報導

各縣市不少學校為了防疫宣布停課轉為遠距上課，這對於要花比平常多時間照顧孩子的父母來說，真的是悲喜交加。就有一名媽媽表示，家中有5個孩子，每個都要線上上課，家裡的平板手機根本不夠，老師又一直催上線，讓她心累表示，「沒確診都會被孩子線上教學給累垮」，引起不少媽媽們共鳴。

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她每天一早起來，都覺得是惡夢的開始，因為家中有5個孩子都要線上上課，為了要讓孩子學習不受影響，她想盡辦法找手機跟平板給孩子們上課，但還是不夠用，老師又一直在線上催大家，「上課上課上課，我就像那熱鍋的螞蟻跑過來跑過去」，讓她無奈表示，「這疫情再這樣繼續下去，我沒染疫也被這遠距離線上上課搞垮了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，底下引來許多網友的質問，「孩子們沒手機嗎」、「為何不跟學校借」，該名媽媽也無奈補充說道，自己的教育理念一直都是，孩子上高中才會給手機，而請孩子向學校爭取電腦租借也沒成功，「學校可借的數量也是少之又少，也早在上星期還沒正式宣布時就已被借完了。」

然而看到這邊，原PO認為一定會有人酸她「沒能力幹嘛生那麼多個」，她解釋只有兩個孩子是親生的，「另外3個是因緣際會下，看孩子們沒有家庭溫暖，親情陪伴，看了我很心疼，一樣是孩子為什麼會兩樣情，而孩子們也願意融入我的家庭，也與我的孩子們莫名就像親兄弟一樣，大人的錯及自私是不該讓孩子們去承受的。」

看到這位媽媽無私的愛，更多網友的留言是鼓勵與打氣，「你很棒，有大愛，真的偉大，加油」、「辛苦了，妳很棒（抱）」、「線上課程真的苦到爸媽，要工作還要陪伴孩子上課的爸媽們真的也是辛苦了！妳很厲害，辛苦了」、「幫不上你的忙，但覺得你好超棒的」、「觀念很讚！在家上線上課程，比假日在家還難，加油哈哈哈」、「妳很棒啊！可以將非親生的小孩當自己的照顧，真的很有愛」。

▲。（圖／翻攝自臉書）

▲原PO向網友們訴苦，孩子上網課，家長的辛酸。（圖／翻攝自臉書）

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
15歲少女看NBA上廁所被綁架10天！　裸照出現在色情網站
兒童確診腦炎死亡　陳時中坦言「沒想到Case多」
快訊／北市副市長蔡炳坤快篩陽　急赴醫院PCR
LIVE／確診後首露面！　柯文哲說明最新疫情
母親過世...侯友宜「眼眶紅了」
兆豐銀OL從ATM偷走800萬！已解雇　主管也挨罰
快訊／侯友宜母親辭世！　僅辦家祭無公祭低調治喪
廖老大派兒子到警局提告！　3網友列首波名單
陳時中：全民「快篩陽=確診」周四有望全面實施
快訊／今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東+2670！　BNT兒童疫苗4醫院5／25開打　5／30起到校施打

限時2周！外送平台「防疫專區」下殺43折起　還有超殺優惠碼要收

為夢想超前部署！桃機消防隊招募邀你一起守護國門

南投+1243！首批兒童BNT8500劑今到貨　明桶頭國小率先開打

已砍94班！為何台鐵仍誤點　關鍵原因曝光

「快篩陽=確診」週四上路！　大型採檢站將轉型為「三合一站」

確診康復「身體易累」　他揭後遺症嘆：已經1個月了！過來人全懂

抗疫求職不打烊　台南就業中心推雲端面試徵才活動

30歲繼子賴在家！月入8萬不肯花　她「伺候三餐」崩潰：要照顧多久

傳張上淳接衛福部長　陳時中：目前一無所悉「還是關心疫情」

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

白柴「四輪鎖死」拒散步　狂甩頭反抗：偶要肥家！

屏東+2670！　BNT兒童疫苗4醫院5／25開打　5／30起到校施打

限時2周！外送平台「防疫專區」下殺43折起　還有超殺優惠碼要收

為夢想超前部署！桃機消防隊招募邀你一起守護國門

南投+1243！首批兒童BNT8500劑今到貨　明桶頭國小率先開打

已砍94班！為何台鐵仍誤點　關鍵原因曝光

「快篩陽=確診」週四上路！　大型採檢站將轉型為「三合一站」

確診康復「身體易累」　他揭後遺症嘆：已經1個月了！過來人全懂

抗疫求職不打烊　台南就業中心推雲端面試徵才活動

30歲繼子賴在家！月入8萬不肯花　她「伺候三餐」崩潰：要照顧多久

傳張上淳接衛福部長　陳時中：目前一無所悉「還是關心疫情」

雜草下面是排水溝　女駕駛誤入慘了！警路過助脫困

膚質卡卡有顆粒？「角質管理」新品熱搜，幫肌膚定期大掃除

迪麗熱巴拍《長歌行》滾下屋頂　吳磊「護頭暖舉」她心動：太會照顧人了

A-Lin宣布5度攻蛋開唱　辣洩修長美腿曝心情

台灣獨家「綻蘭紫」芭蕾舞伶飾品太美　浪漫色調源自蘭花

屏東+2670！　BNT兒童疫苗4醫院5／25開打　5／30起到校施打

限時2周！外送平台「防疫專區」下殺43折起　還有超殺優惠碼要收

手機網速老是變卡變慢？小心是平常「這1動作」干擾電波

朱立倫稱提名張善政讓綠營大亂　他困惑：拿刀刺自己再問對方怕不怕？

被葉總質疑「抹油」　象魔力公開提出說明

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

12星座智商排行！「最笨3人組」狂被騙還不知

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

發現廖芸交超商男友！廖老大傻眼了

南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過

今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝

被迫離台　波蘭美女哭到流「黑眼淚」：徹底心碎

更多熱門

相關新聞

睡同張床！老婆確診「他仍陰性」：我沒打過疫苗

睡同張床！老婆確診「他仍陰性」：我沒打過疫苗

本土疫情升溫，常常可以看到一人確診，全家確診的案例，不過一名網友表示，老婆打了3劑疫苗，18日快篩陽性，PCR確診新冠肺炎，他每天照顧老婆，天天睡在一起，老婆確診6天後快篩仍是兩條線，但他竟然一直都是一條線，「而且我沒打過疫苗」。對此，有網友表示自己也沒打疫苗，疫情爆發至今也都沒確診。

93歲嬤確診瞞一週　原因讓她超心疼

93歲嬤確診瞞一週　原因讓她超心疼

護理師女兒狂爆肝　醫護媽確診吐心聲

護理師女兒狂爆肝　醫護媽確診吐心聲

小孩在家1個月確診　媽：無力感好重

小孩在家1個月確診　媽：無力感好重

學生染疫首破14萬「全台暴增至5801校」停課

學生染疫首破14萬「全台暴增至5801校」停課

關鍵字：

爆怨公社遠距教學網課線上教學

讀者迴響

熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

可米小子「3年內2人離世」！他消失17年變身手搖飲CEO

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

凱特摩絲將為強尼戴普作證

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

可米小子隊長改行當牙醫　許君豪情牽洋妞放閃

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面