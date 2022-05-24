中小學可直接放暑假了？　教育部曝配合指揮中心「審慎評估」

▲是否提早放暑假，教育部強調，會審慎評估。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

本土病例近來每天仍有數萬例，根據教育部統計，全台各級學校「全校或部分班級」停課暴增至6003校，外界提議應提早放暑假，台北市長柯文哲也說這樣停停上上不是辦法，教育部今（24日）晚回應，參酌各地方疫情狀況，並配合指揮中心最新規定審慎評估。

以台北市中小學、幼兒園為例，5月23日至5月27日改遠距教學，27日以前決定下週是否繼續，對於外界有聲音提早放暑假，柯文哲在今下午的防疫因應記者會提到，這是大題目，一個政策會影響很大，不過內容內部有在討論，最慢這週四會跟大家說，尤其從高中到托嬰都不是單一問題，且還牽涉疫情跟管制的程度，都要取得平衡。

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台北市副市長蔡炳坤記者會前則說，這是全國性議題，不適合由單一縣市決定。中央流行疫情指揮官陳時中今在記者會被問此事僅說「有關學校教育事情，教育部會做通盤的考慮。」

教育部遲至今晚才表示，自5月8日起配合中央疫情指揮中心防疫措施，於今年5月17日函頒修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情調整授課方式實施標準」，此調整方案係以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，參酌各地方疫情狀況，並配合指揮中心最新規定審慎評估。