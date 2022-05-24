　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中小學可直接放暑假了？　教育部曝配合指揮中心「審慎評估」

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲是否提早放暑假，教育部強調，會審慎評估。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

本土病例近來每天仍有數萬例，根據教育部統計，全台各級學校「全校或部分班級」停課暴增至6003校，外界提議應提早放暑假，台北市長柯文哲也說這樣停停上上不是辦法，教育部今（24日）晚回應，參酌各地方疫情狀況，並配合指揮中心最新規定審慎評估。

以台北市中小學、幼兒園為例，5月23日至5月27日改遠距教學，27日以前決定下週是否繼續，對於外界有聲音提早放暑假，柯文哲在今下午的防疫因應記者會提到，這是大題目，一個政策會影響很大，不過內容內部有在討論，最慢這週四會跟大家說，尤其從高中到托嬰都不是單一問題，且還牽涉疫情跟管制的程度，都要取得平衡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市副市長蔡炳坤記者會前則說，這是全國性議題，不適合由單一縣市決定。中央流行疫情指揮官陳時中今在記者會被問此事僅說「有關學校教育事情，教育部會做通盤的考慮。」

教育部遲至今晚才表示，自5月8日起配合中央疫情指揮中心防疫措施，於今年5月17日函頒修正「校園因應『嚴重特殊傳染性肺炎』（COVID-19）疫情調整授課方式實施標準」，此調整方案係以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，參酌各地方疫情狀況，並配合指揮中心最新規定審慎評估。

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
保全快篩結果「一深一淺」！超商店員傻眼：叫我別告訴其他人
網紅橘貓去世！媽痛心：再也聽不到你喊餓
小S下廚逼稱讚：是不是很愛我！許老三「全臉無奈」眼神求救笑炸
解放軍首位女艦長「超狂經歷曝光」　陸網：北洋水師都不敢這樣搞
唾液快篩關鍵3步驟！美女醫點名「這群人吐出來的沒效果」
富邦產防疫保單陪同隔離「從寬認定」　6月底前全數核保！
快訊／雲林驚傳槍響　警方緊急封鎖現場
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵安全不能等公司化　交長下令祭六支箭年底前上路

全台增202校停課「累計6003所」！　染疫生首破15.1萬

中小學可直接放暑假了？　教育部曝配合指揮中心「審慎評估」

小二女童解隔返校遭同學排擠「別靠近她」！台中市教育局回應了

台中確診+8989超北趕高！新增2死都沒打疫苗　加15中重症9插管

兒童重症5人腦炎死亡！一圖秒懂「恐怖症狀」　最快發病2天就離世

蘇揆善意回應來了！　台鐵端午停駛危機露曙光

全台唯一「城隍毛線廟」大稻埕亮相！台北霞海城隍文化節登場

新店碧潭堰突出現「密密麻麻」毛蟹大軍　專家：水質超讚！

竹南鎮公所霸氣發4千元教育獎助金　國中小再加碼送2千教育券

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

虎斑貓開飛機「認錯同臉太陽神」乾等半小時...媽笑：站錯位子了

台鐵安全不能等公司化　交長下令祭六支箭年底前上路

全台增202校停課「累計6003所」！　染疫生首破15.1萬

中小學可直接放暑假了？　教育部曝配合指揮中心「審慎評估」

小二女童解隔返校遭同學排擠「別靠近她」！台中市教育局回應了

台中確診+8989超北趕高！新增2死都沒打疫苗　加15中重症9插管

兒童重症5人腦炎死亡！一圖秒懂「恐怖症狀」　最快發病2天就離世

蘇揆善意回應來了！　台鐵端午停駛危機露曙光

全台唯一「城隍毛線廟」大稻埕亮相！台北霞海城隍文化節登場

新店碧潭堰突出現「密密麻麻」毛蟹大軍　專家：水質超讚！

竹南鎮公所霸氣發4千元教育獎助金　國中小再加碼送2千教育券

北宜3貨車閃火花連環追撞　疑獼猴扯斷電線陳屍路中

台鐵安全不能等公司化　交長下令祭六支箭年底前上路

孫生緊急送醫「高風險病因揭曉」！　感覺心臟突被抓住：認真嚇到

謝和弦嗆吳宗憲「臭卒仔」二審判賠15萬！　莉婭護尪不滿開砲了

法網／梅德韋傑夫轟12顆ACE晉級次輪　開刀復出後的首場勝利

在地人回台東打球　李聖裕推薦最愛美食

原物料波動！端午佳節粽價漲　政院：7成3粽子價格上漲

弟弟派欲改派海運二席法人代表　長榮：巴拿馬董座仍為張國華

日媒：日美澳印擬投資印太逾「500億美元」抗中

保全快篩結果「一深一淺」！超商店員傻眼：叫我別告訴其他人

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

生活熱門新聞

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

白沙屯媽祖衝民宅原因曝！卡大門1分鐘

12星座智商排行！「最笨3人組」狂被騙還不知

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝

「1縣市暴增」超越台北市！全台確診地圖曝

更多熱門

相關新聞

全台增202校停課「累計6003所」！

全台增202校停課「累計6003所」！

教育部今（24日）晚公布全台確診學生總數達151761例，首破15萬，今新增最多級別仍是國小3272例，全台全校或部分班級停課已累計至6003校，較昨天又多了202所。另外界建議讓學生提早放暑假，教育部表示，會審慎評估。

防疫保單理賠眉角多　產險公會指引出爐！

防疫保單理賠眉角多　產險公會指引出爐！

防疫險「保費收入」已吐光！收21.19億元　賠付25.82億

防疫險「保費收入」已吐光！收21.19億元　賠付25.82億

快訊／黃珊珊向蔡英文反映這2件事　宣布北市將啟動「紓困計畫」

快訊／黃珊珊向蔡英文反映這2件事　宣布北市將啟動「紓困計畫」

柯文哲染疫缺席　蔡英文祝早日康復：電視上看起來沒平常瀟灑

柯文哲染疫缺席　蔡英文祝早日康復：電視上看起來沒平常瀟灑

關鍵字：

教育部柯文哲指揮中心陳時中暑假防疫

讀者迴響

熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

可米小子「3年內2人離世」！他消失17年變身手搖飲CEO

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

凱特摩絲將為強尼戴普作證

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面