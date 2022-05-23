學生染疫首破14萬「單日+9402例」！　全台暴增至5801校停課

▲全台各級不少學校都改為遠距上課。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

教育部今（23日）晚公布全台染疫生總數首破14萬，共143034例，較昨天新增9402人，其中又以國小最多，單日增3600例，全台部分班級或全校停課累計5801校，較昨天2556所暴增3245校。

教育部指出，今大專院校新增1015人染疫、高中1478人、國中1273人、國小3600人和幼兒園2309人，確診總數共143034人，其中本土142444人、境外590人。

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▲5月23日全台染疫生總數破14.3萬例。（圖／教育部提供）



教育部也統計受疫情影響暫停實體課程，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部表示，採「全校」暫停實體課程，計5129所園校（含幼兒園1740所、國小2308校、國中 668校、高級中等學校303校、大專校院110校）。採「部分班級」暫停實體課程，計672所園校（含幼兒園394所、國小154校、國中43校、高級中等學校 57校、大專校院24校）。以上共5801校停課，較昨天全台有2556校，暴增了3245校。