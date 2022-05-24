申請入學書審系統「整頁變空白」　教授憂：恐致審查不公

▲部分考生自行上傳申請入學甄試資料，書審系統綜整頁面卻變空白。（圖／翻攝自Facebook／張耀文）



文／中央社

台大電機資訊學院張耀文今天表示，部分考生自行上傳申請入學甄試資料，書審系統綜整頁面卻變空白，憂心造成評審不公；教育部回應，應透過書審系統的完整資料評比。

大學申請入學管道第2階段甄試近期舉行，考生繳交審查資料時，可選擇以高中學習歷程資料庫檔案上傳，也可自行上傳PDF檔資料。

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台灣大學電機資訊學院院長張耀文今天在臉書發文指出，有參與甄試資料審查的教師反映，教育部的書審系統提供考生各項資料，方便整體性審閱和比較；但因教育部也允許非新課綱學生（如重考生）自行上傳PDF檔資料，卻有部分學生在彙整報表的綜整頁面出現空白。

張耀文提到，這個有缺陷的系統只提醒審閱教師，「此檢視模式舊課綱學生因無數據資料，故其欄位皆為空白」；若學系直接從書審系統下載此類資料，並將彙整後的報表提供教師審查，可能會有遺漏部分學生資料之虞，造成審查上很大的不公平。

▲教育部回應各大學仍應透過書審系統的完整備審資料予以評比。（圖／記者許敏溶攝）



教育部透過文字回應，各校審查時可選用甄選會書審系統、暨大書審系統或自行開發，各系統應確實呈現考生的每份書審資料（含學習歷程或PDF檔）；如暨大書審系統雖提供彙整表、分項資料報表等服務，但不能替代學生全部的備審資料，各大學仍應透過書審系統的完整備審資料予以評比。

教育部表示，各大學應檢視多種類資料，以多面向綜合評量進行招生選才；若有個別大學或校系參加申請入學，但認為備審資料不重要、傾向不以此選才，教育部會評估並調減該校系申請入學名額比率，以維護申請入學精神。

大學甄選入學委員會告訴中央社記者，甄選會已將學生繳交的完整審查資料提供各大學，各校可選擇甄選會書審系統、暨南大學書審系統或自行開發系統進行後續審查；而甄選會書審系統未出現上述情形，但各大學手邊仍有學生完整審查資料可運用。