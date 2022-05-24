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基隆+1897！6歲↓幼童增131人確診　增設兒童ICU一床

▲0523基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心24日公布國內本土病例新增8萬2363例，其中基隆新增1897例。市長林右昌表示，在這1897例中，其中女性1038人、男性是859人；若以年齡別區分35-44歲最多，有350人占18.45%，45-54歲次之，有299人占15.76%，至於75歲以上的長者有96人、65-74歲有147人、6歲以下有131人。

林右昌指出，本市居家隔離人數共計2752人，全市社區篩檢站持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢886人，今天早上共計篩檢470人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢12萬5268人次。本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止已累計評估6萬8175人，利用快速通道的有1萬9218人，有2萬9151人完成健康條件審核，符合資格已派案2萬2750人，另有6401人條件不符合。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治195人、空床40床，空床率17.0%；含12床成人與小兒混合專責病床，以收治兒童確診者優先，如有空床，會彈性收治成人確診者；另設兒童ICU一床，收治兒童重症確診者，無兒童重症確診者時，會彈性收治其他兒童重症

統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症55名、中症26名、輕症55名；部立基隆醫院，重症8名、中症34名、輕症5名；三總基隆分院，輕症9名；礦工醫院，輕症3名。

林右昌說，昨天全市發放篩劑，其中0至7歲2049人領取7227劑，孕婦（持有媽媽手冊）130人領取650劑，新生兒6人領取30劑，總發放2545人領取7907劑。本市42所國小已完成莫德納疫苗接種，學生總數1萬6344人，實際施打人數2696人，施打率16.49%；原5月27日施打疫苗之八堵國小，因為只有4人施打，提前至今日下午施打完畢。

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