　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹縣+2186！無症狀者佔96%　縣府呼籲快篩陽多利用視訊診療

▲▼0524新竹縣。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣24日疫情概況。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(24日)公布新竹縣新增2186例新冠肺炎本土確診案例，分別為1114位男性和1072位女性，年齡0到98歲，12歲以下319人，65歲以上15人，多數集中18到64歲青壯年，約佔70%。無症狀者有2102人，約佔96%，其他多以輕症表現。面對快篩陽性者持續增加，衛生局呼籲多利用診所通訊進行診療服務。

衛生局表示，2186例本土個案分別分布在竹北市763例、竹東鎮401例、湖口鄉327例、新豐鄉243例、新埔鎮105例、關西鎮106例、芎林鄉70例、橫山鄉41例、寶山鄉43例、北埔鄉12例、峨眉鄉16例、尖石鄉37例、五峰鄉22例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離1195人、居家照護20164人。

衛生局指出，因應日益增加的快篩陽性者，呼籲鄉親多利用診所通訊診療，如果在視訊上有操作問題，也可委託非同住親友代為看診。請親友代為前往診所評估前先預約，並準備以下物品由親友攜帶至診所：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。
二、將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。
三、陽性的檢測卡匣/檢測片，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。
四、配合於醫師現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。
五、委託書(應含委託日期、快篩陽性民眾的手機號碼)、健保卡、身分證、代為評估親友身分證。

衛生局表示，如採現場評估，應配合評估醫師電話聯繫快篩陽性個案或其法定代理人，請其確認快篩陽性個案確實符合3類對象資格及該檢測結果確為其所屬。評估後，民眾與醫生對快篩陽性結果達成共識，請親友將檢測卡匣/檢測片，交由診所醫事人員處理。如沒有共識，請受委託親友將快篩陽檢測片帶回，由醫師建議前往社區篩檢站PCR採檢。

新竹縣醫院、診所、社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一站式服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

衛生局表示，校園接種部分，由於12到17歲青少年已經實施過基礎劑(1、2劑)的接種，所以目前5到11歲的國小校園接種優先規劃，待國小校園接種完成後，再依疫苗量能安排12到17歲青少年的追加劑校園接種。至於5到6歲未入學國小的學童不辦理集中接種，是考量幼童較不善於言詞表達接種前後的感受，因此仍請家長帶幼童至合約院所接種疫苗。

另外，對於民眾詢問曾經確診或是居家隔離，是否可以接種疫苗疑問。衛生局表示，確診者請自確診日起算3個月後再行接種疫苗，接種時請提供確診通知供醫師評估參考；至於接受居家隔離的接觸者則在完成3天的隔離及4天自主防疫(共7天)後，就可以接種疫苗了。

自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑(即第4劑)。

本月23日至27日期間，各衛生所持續開設新冠疫苗多場次接種，同樣提供莫德納疫苗，合計共1690劑。至於成人BNT疫苗則5月23日起開放，各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點及開放的疫苗種類可至新竹縣衛生局網站防疫專區查詢。

▲▼0524新竹縣。（圖／新竹縣府提供）

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
下週復課還是提早放假？　柯文哲：週四宣布
快訊／雲林6歲童現猛爆性腦炎症狀　腎衰竭緊急插管洗腎
20萬天線寶寶「男童一靠摧毀」媽媽斥詐騙！律師挺家長討回賠償
快訊／6歲男童確診重症！出現癲癇、休克　急送加護病房未脫險
柯文哲曝台灣解封關鍵：1個半月內「可能感染的人都感染完」
快訊／幫北京公司挖角台灣工程師　負責人遭搜索
快訊／15縣市大雨特報！　北台灣入夜防豪雨
「1縣市暴增」超越台北市！全台確診地圖曝　台中累計破10萬
快訊／今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曬妻「3胞胎巨肚照」！新手爸曝「2大震撼」　網驚：太猛了

金門新增104例！分屬8家庭、8工作職場群聚

基隆BNT兒童疫苗5／30開打　學齡前孩童10接種院所看這裡

竹市+1583！「5-17歲兒童青少年」施打BNT場所、時間曝

快訊／雲林6歲重症童現猛爆性腦炎症狀　一度腎衰竭緊急插管洗腎

基隆+1897！6歲↓幼童增131人確診　增設兒童ICU一床

疫情衝擊僅賣1成票　端午連假公共運輸3大優惠搶客

新竹縣+2186！無症狀者佔96%　縣府呼籲快篩陽多利用視訊診療

雲林6歲男童確診重症！出現癲癇、休克　急送隔離加護病房未脫險

高雄開設5歲童BNT疫苗接種特別診　8醫院今晚8點開始預約

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

虎斑貓開飛機「認錯同臉太陽神」乾等半小時...媽笑：站錯位子了

曬妻「3胞胎巨肚照」！新手爸曝「2大震撼」　網驚：太猛了

金門新增104例！分屬8家庭、8工作職場群聚

基隆BNT兒童疫苗5／30開打　學齡前孩童10接種院所看這裡

竹市+1583！「5-17歲兒童青少年」施打BNT場所、時間曝

快訊／雲林6歲重症童現猛爆性腦炎症狀　一度腎衰竭緊急插管洗腎

基隆+1897！6歲↓幼童增131人確診　增設兒童ICU一床

疫情衝擊僅賣1成票　端午連假公共運輸3大優惠搶客

新竹縣+2186！無症狀者佔96%　縣府呼籲快篩陽多利用視訊診療

雲林6歲男童確診重症！出現癲癇、休克　急送隔離加護病房未脫險

高雄開設5歲童BNT疫苗接種特別診　8醫院今晚8點開始預約

她見對面出現「悠閒虎斑貓」完全不動！　近看才發現爆笑真相

用歌詞警告拜登　陸外交部：朋友來了有好酒「豺狼來了有獵槍」

新冠確診康復後恐現腦霧後遺症　營養師：地中海飲食可預防緩解

曬妻「3胞胎巨肚照」！新手爸曝「2大震撼」　網驚：太猛了

最美風景！女騎士車禍倒地不起　民眾幫擋車、撐傘、搧風

苗可麗搭計程車「司機剛動眼睛手術」！　下車堅持多付款：謝謝你

台南86道華麗迴轉！黑車「巴庫」開走畫面曝..後方駕駛全傻眼

新光人壽防疫險日賠約20萬！　產壽險壓力大不同

買牛排烤鴨都送龍蝦！五星飯店外帶優惠限定7天　港點餐盒5折

金門新增104例！分屬8家庭、8工作職場群聚

生活熱門新聞

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

12星座智商排行！「最笨3人組」狂被騙還不知

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝

發現廖芸交超商男友！廖老大傻眼了

白沙屯媽祖衝民宅原因曝！卡大門1分鐘

南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過

更多熱門

相關新聞

昔批松機篩檢站瞎指揮　柯文哲今讚紓解壓力：開了就發揮最大功效

昔批松機篩檢站瞎指揮　柯文哲今讚紓解壓力：開了就發揮最大功效

中央21日在松山機場開設結合領藥功能的大型車來速篩檢站，被台北市長柯文哲批評是「瞎指揮」。但柯24日主持防疫記者會時表示，北市3個車來速篩檢站加上松山機場篩檢站，相當有效解決醫院急診壓力，「開了就開了，就把它發揮到最大功能」。

雲林6歲確診男童重症　尚未脫險

雲林6歲確診男童重症　尚未脫險

高雄5歲兒童BNT疫苗特別診　今晚8時開始預約

高雄5歲兒童BNT疫苗特別診　今晚8時開始預約

新北+16609已達高峰？　劉和然：明後天才會稍微明朗

新北+16609已達高峰？　劉和然：明後天才會稍微明朗

柯文哲曝台灣解封關鍵：1個半月內「可能感染的人都感染完」

柯文哲曝台灣解封關鍵：1個半月內「可能感染的人都感染完」

關鍵字：

新竹疫情確診台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

可米小子「3年內2人離世」！他消失17年變身手搖飲CEO

凱特摩絲將為強尼戴普作證

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

可米小子隊長改行當牙醫　許君豪情牽洋妞放閃

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面