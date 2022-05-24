新竹縣+2186！無症狀者佔96%　縣府呼籲快篩陽多利用視訊診療

▲新竹縣24日疫情概況。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(24日)公布新竹縣新增2186例新冠肺炎本土確診案例，分別為1114位男性和1072位女性，年齡0到98歲，12歲以下319人，65歲以上15人，多數集中18到64歲青壯年，約佔70%。無症狀者有2102人，約佔96%，其他多以輕症表現。面對快篩陽性者持續增加，衛生局呼籲多利用診所通訊進行診療服務。



衛生局表示，2186例本土個案分別分布在竹北市763例、竹東鎮401例、湖口鄉327例、新豐鄉243例、新埔鎮105例、關西鎮106例、芎林鄉70例、橫山鄉41例、寶山鄉43例、北埔鄉12例、峨眉鄉16例、尖石鄉37例、五峰鄉22例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離1195人、居家照護20164人。

衛生局指出，因應日益增加的快篩陽性者，呼籲鄉親多利用診所通訊診療，如果在視訊上有操作問題，也可委託非同住親友代為看診。請親友代為前往診所評估前先預約，並準備以下物品由親友攜帶至診所：

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一、自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。

二、將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。

三、陽性的檢測卡匣/檢測片，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。

四、配合於醫師現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

五、委託書(應含委託日期、快篩陽性民眾的手機號碼)、健保卡、身分證、代為評估親友身分證。

衛生局表示，如採現場評估，應配合評估醫師電話聯繫快篩陽性個案或其法定代理人，請其確認快篩陽性個案確實符合3類對象資格及該檢測結果確為其所屬。評估後，民眾與醫生對快篩陽性結果達成共識，請親友將檢測卡匣/檢測片，交由診所醫事人員處理。如沒有共識，請受委託親友將快篩陽檢測片帶回，由醫師建議前往社區篩檢站PCR採檢。

新竹縣醫院、診所、社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一站式服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

衛生局表示，校園接種部分，由於12到17歲青少年已經實施過基礎劑(1、2劑)的接種，所以目前5到11歲的國小校園接種優先規劃，待國小校園接種完成後，再依疫苗量能安排12到17歲青少年的追加劑校園接種。至於5到6歲未入學國小的學童不辦理集中接種，是考量幼童較不善於言詞表達接種前後的感受，因此仍請家長帶幼童至合約院所接種疫苗。

另外，對於民眾詢問曾經確診或是居家隔離，是否可以接種疫苗疑問。衛生局表示，確診者請自確診日起算3個月後再行接種疫苗，接種時請提供確診通知供醫師評估參考；至於接受居家隔離的接觸者則在完成3天的隔離及4天自主防疫(共7天)後，就可以接種疫苗了。

自5月16日起，開放65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)，在第一次追加劑間隔5個月後可接種第二次追加劑(即第4劑)。

本月23日至27日期間，各衛生所持續開設新冠疫苗多場次接種，同樣提供莫德納疫苗，合計共1690劑。至於成人BNT疫苗則5月23日起開放，各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點及開放的疫苗種類可至新竹縣衛生局網站防疫專區查詢。