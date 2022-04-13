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社會 社會焦點 保障人權

一刀刺死人還獲無保請回！被逮回又辯稱酒後無意識殺人

▲▼刀子,謀殺,兇殺,暴力。（圖／pixabay）

▲男子一刀刺死人，還辯稱酒後無意識，二審仍重判15年。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園男子陳仕景不滿胡姓友人嗆他，前年國慶日凌晨，酒後一刀刺死胡男。檢方聲押時，法院還一度將他無保請回，經抗告後才改裁定收押。而陳男被捕後，又辯稱酒後無意識而殺人，企圖卸責。一審將陳男判刑15年，上訴二審後，高院13日駁回上訴，仍判刑15年。可上訴。

判決指出，陳男（47歲）於2020年6月間，與胡姓友人等人於某薑母鴨店聚餐時，遭胡男辱罵「你算什麼咖」、「沒資格和我敬酒」，因而懷恨在心。而案發於當年10月9日深夜，陳男與朋友聚餐後，發現胡男與另群朋友在平鎮某小吃店聚餐。

陳男想起先前遭胡男辱罵，越想越氣，返回住處取出刃長約11公分、刃寬約2.2公分之折疊刀，另外還帶了甩棍、土撬、榔頭、圓鍬等物品，駕車返回小吃店。凌晨1 時50分許，陳男下車，左手持甩棍，右手持折疊刀，衝進小吃店內，並朝胡男前去。胡男見到陳男持甩棍、刀刃靠近，隨即握住酒瓶防身，2人立刻扭打。陳男以弓箭步方式，將折疊刀刺入胡男胸膛，胡男友人也隨即拉開陳男，陳男趁隙逃逸。胡男經送醫後，因心臟左心室前壁刺創出血、左上肺葉刺創出血，造成大量出血，急救不到一小時就身亡。檢警循線逮捕陳男。

而桃園地檢署以陳男涉犯殺人罪重、又有逃亡勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，但桃園地院竟認為他「無逃亡之虞」，將陳男無保請回。檢方抗告，高院撤銷無保請回的裁定，桃院才更為裁定收押但不禁見。

至於陳男被捕後，則供稱自己「行為時，因酒醉而不知道自己持刀刺擊胡男胸膛，是警察事後給他看監視器影片，才知道發生這些事。」企圖卸責。但一審法院調查陳男於案發前後，均能駕車遵照號誌燈指示停等，甚至犯後躲到按摩店睡覺，行為均無異常，顯見他並未因飲酒而使自己陷於無辨識行為能力的狀況，辯詞不可採，一審將他重判15年。案經上訴，高等法院二審仍維持相同認定，13日二審宣判，駁回上訴，維持15年刑度。

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