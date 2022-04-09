花蓮+24超商店員再傳19人！　僅足跡重疊就確診...2歲童也染疫

▲0409花蓮縣防疫記者會。（圖／記者柯政誟翻攝）



記者柯政誟、林冠吟／花蓮報導

指揮中心9日宣布台灣新增442例確診病例，再次創下近日確診紀錄新高外，其中花蓮新增24人，並有21人皆與奧斯卡美式餐廳有關，另3人則為與外縣市確診者接觸染疫；而在與奧斯卡美式餐廳有關所新增的確診者中，並有19人皆為因與超商店員案24686有所接觸，或因足跡重疊而染疫。

花蓮縣長徐榛蔚指出，21例與奧斯卡美式餐廳有關的確診者中，多數人皆為因與超店店員有所接觸，或因足跡重疊，又或因家人朋友曾前往用餐，再因此遭到傳染而確診，Ct值13.5到40.3不等，且普遍偏低。其中更包含奧斯卡美式餐廳的二廚，其在5日出現症狀後，於8日匡列居隔後採檢確診，並因此再傳染給同住的一名友人；而在全部新增的確診者人數中，年紀最小的僅2歲，因父親曾到過餐廳用餐後染疫，回家再傳染給2名分別為2歲與5歲的女兒，縣府也緊急針對5歲女童所就讀的蒙特梭利幼兒園進行全面清消，同時宣布11日起至15日，全校停課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，還有一名案26697，Ct值16.4，為外縣市對象因清明連假前來花蓮遊玩，曾到過奧斯卡美式餐廳，與超商店員足跡重疊而確診。另有2案則雖無與超商店員無直接或間接接觸，但仍與奧斯卡美式餐廳相關，為案26980，27歲女性，則因接觸奧斯卡確診者案26160，於4/8出現有症狀，居隔採檢後確診，Ct值18.1；案26977，因與奧斯卡染疫者案26290一起去豐川餐廳用餐染疫。

至於3名因與外縣市確診者接觸而染疫的對象，則分別為案26691，Ct值35.7，4/1回到花蓮後被通知居隔，採檢後陽性確診；案26700，因女兒於外縣市確診，被匡列居隔採檢後確診，Ct值16.3，並曾到過星巴克花蓮門市；案26694，因老闆女兒於外縣市確診後，被匡列居隔確診。

徐榛蔚也提醒民眾，由於新增的確診者Ct值仍普遍偏低，呼籲民眾若有足跡重疊者，或有相關疑慮皆因盡速前往社區篩檢站採檢，或是盡速使用快篩試劑，以避免疫情進一步擴散。