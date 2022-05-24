PCR出爐！台北市副市長蔡炳坤確診　半夜被「喉嚨不舒服」叫醒

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長黃珊珊於12日確診，已於19日0時解除居家隔離，並進行7天自我健康監測；但台北市長柯文哲卻於22日PCR陽性確診，台北市副市長蔡炳坤也於24日爆出快篩陽性。蔡炳坤24日晚間表示，自己PCR結果已經出爐，確定呈現陽性，將進行7天居家隔離至6月1日0時。

據了解，蔡炳坤24日上午因為喉嚨不舒服，所以自行快篩呈現陽性，並搭乘防疫計程車到醫院PCR採檢，也因此沒有親自出席台北市下午舉行的防疫記者會，改由視訊參與。

蔡炳坤24日晚間於臉書表示，自己於23日下午收到好友送的2包粽子，想說其中一包帶回宿舍，哪天確診就可以派上用場，結果吃完晚餐後就發現喉嚨有點癢癢的，起身做甩手功、洗熱水澡並早早入睡，結果半夜被喉嚨不舒服叫醒，驚覺應該要快篩一下，並呈現2條線陽性反應，「沒錯！一粗一細，我也加入快篩陽的行列了。」

蔡炳坤提及，由於「快篩陽等同確診」的政策最快2天後才會實施，所以依照現行SOP，一早預約醫院PCR檢測、帶著健保卡、裝好快篩陽試劑、聯絡防疫計程車，這些平常就在協助處理民眾需求的事，自己也親身體驗一次；而到了傍晚時分，確定PCR檢測結果為陽性，開始進入7+7的隔離與自主健康管理，並與柯文哲一樣「停班不停工」，每天線上參加或主持會議。