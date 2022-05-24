疫情洪峰到中部！台中確診直逼9000例　盧秀燕拋3點防疫建議

▲台中本土確診直逼9000例，台中市長盧秀燕向中央拋3點防疫建議。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全國本土確診個案新增速度趨緩，進入高原區，但台中今天本土確診個案新增數卻直接摜破8000例、直逼9000例，單日新增8989例，再度創下新高，中重症人數也有2位數，達15人，另外還有2人死亡。台中市長盧秀燕今日在市議會市政總質詢，向中央拋出3點建議，包括普發快篩試劑、平價供應快篩試劑、抗病毒藥物要足夠，盼中央協助。

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▲台中市副市長令狐榮達主持記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）



今天下午疫情記者會由副市長令狐榮達主持，市長盧秀燕在市議會總質詢。盧秀燕表示，第1點建議為普發快篩試劑，中央曾公開宣布5月底前會到貨1.2億劑快篩試劑，而台灣有約2300萬人，她呼籲中央每位國民應該公平發放3至5劑，剩餘快篩試劑再由政府調度。

盧秀燕強調，快篩試劑不便宜，不能靠大家捐、靠百姓自己買，立法院先前已三讀通過中央8400億元防疫特別預算，若每人發3劑，僅需動用其中約70億元，她認為這是政府要做的事情，不要讓民眾買貴或買不到，也不要讓大家搶。

第2點部分，盧秀燕建議為平價供應快篩試劑，直言快篩試劑價格不應有高有低，這不公平，且1劑快篩試劑甚至比1個便當貴，快篩試劑為人民生存重要戰略物資，應該平價，並由國家掌控價格供應人民，不應讓少數人在防疫期間賺國難財。

最後盧秀燕建議，抗病毒藥物要足夠，民眾對抗病毒藥物及治療需求高，抗病毒藥物須因應適應症及用藥交叉作用由醫師專業開立藥物，她認為應符合症狀進行治療，中央8400億元防疫特別預算也應用在民眾身上，提供足夠的抗病毒藥物。