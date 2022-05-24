　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情洪峰到中部！台中確診直逼9000例　盧秀燕拋3點防疫建議

▲台中本土確診直逼9000例　盧秀燕拋3點防疫建議。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中本土確診直逼9000例，台中市長盧秀燕向中央拋3點防疫建議。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

全國本土確診個案新增速度趨緩，進入高原區，但台中今天本土確診個案新增數卻直接摜破8000例、直逼9000例，單日新增8989例，再度創下新高，中重症人數也有2位數，達15人，另外還有2人死亡。台中市長盧秀燕今日在市議會市政總質詢，向中央拋出3點建議，包括普發快篩試劑、平價供應快篩試劑、抗病毒藥物要足夠，盼中央協助。

▲台中市副市長令狐榮達主持記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市副市長令狐榮達主持記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

今天下午疫情記者會由副市長令狐榮達主持，市長盧秀燕在市議會總質詢。盧秀燕表示，第1點建議為普發快篩試劑，中央曾公開宣布5月底前會到貨1.2億劑快篩試劑，而台灣有約2300萬人，她呼籲中央每位國民應該公平發放3至5劑，剩餘快篩試劑再由政府調度。

盧秀燕強調，快篩試劑不便宜，不能靠大家捐、靠百姓自己買，立法院先前已三讀通過中央8400億元防疫特別預算，若每人發3劑，僅需動用其中約70億元，她認為這是政府要做的事情，不要讓民眾買貴或買不到，也不要讓大家搶。

第2點部分，盧秀燕建議為平價供應快篩試劑，直言快篩試劑價格不應有高有低，這不公平，且1劑快篩試劑甚至比1個便當貴，快篩試劑為人民生存重要戰略物資，應該平價，並由國家掌控價格供應人民，不應讓少數人在防疫期間賺國難財。

最後盧秀燕建議，抗病毒藥物要足夠，民眾對抗病毒藥物及治療需求高，抗病毒藥物須因應適應症及用藥交叉作用由醫師專業開立藥物，她認為應符合症狀進行治療，中央8400億元防疫特別預算也應用在民眾身上，提供足夠的抗病毒藥物。

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
快訊／雲林6歲童現猛爆性腦炎症狀　腎衰竭緊急插管洗腎
20萬天線寶寶「男童一靠摧毀」媽媽斥詐騙！律師挺家長討回賠償
快訊／6歲男童確診重症！出現癲癇、休克　急送加護病房未脫險
柯文哲曝台灣解封關鍵：1個半月內「可能感染的人都感染完」
快訊／幫北京公司挖角台灣工程師　負責人遭搜索
快訊／15縣市大雨特報！　北台灣入夜防豪雨
「1縣市暴增」超越台北市！全台確診地圖曝　台中累計破10萬
陳其邁曝北部有黑數　柯文哲反擊：預料中的事
快訊／今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曬妻「3胞胎巨肚照」！新手爸曝「2大震撼」　網驚：太猛了

金門新增104例！分屬8家庭、8工作職場群聚

基隆BNT兒童疫苗5／30開打　學齡前孩童10接種院所看這裡

竹市+1583！「5-17歲兒童青少年」施打BNT場所、時間曝

快訊／雲林6歲重症童現猛爆性腦炎症狀　一度腎衰竭緊急插管洗腎

基隆+1897！6歲↓幼童增131人確診　增設兒童ICU一床

疫情衝擊僅賣1成票　端午連假公共運輸3大優惠搶客

新竹縣+2186！無症狀者佔96%　縣府呼籲快篩陽多利用視訊診療

雲林6歲男童確診重症！出現癲癇、休克　急送隔離加護病房未脫險

高雄開設5歲童BNT疫苗接種特別診　8醫院今晚8點開始預約

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

王心凌公開《愛你》練舞室　阿Sa太會吃...上台前縮肚子XD

半夜路邊違停遭警盤查！　前科男嗆「沒人權」引論戰

高三生騎電動自行車買午餐　竟擦撞特斯拉...沮喪坐路邊

橘貓腳上鮮紅嚇壞媽！　肉球印露餡還頂嘴出拳

虎斑貓開飛機「認錯同臉太陽神」乾等半小時...媽笑：站錯位子了

曬妻「3胞胎巨肚照」！新手爸曝「2大震撼」　網驚：太猛了

金門新增104例！分屬8家庭、8工作職場群聚

基隆BNT兒童疫苗5／30開打　學齡前孩童10接種院所看這裡

竹市+1583！「5-17歲兒童青少年」施打BNT場所、時間曝

快訊／雲林6歲重症童現猛爆性腦炎症狀　一度腎衰竭緊急插管洗腎

基隆+1897！6歲↓幼童增131人確診　增設兒童ICU一床

疫情衝擊僅賣1成票　端午連假公共運輸3大優惠搶客

新竹縣+2186！無症狀者佔96%　縣府呼籲快篩陽多利用視訊診療

雲林6歲男童確診重症！出現癲癇、休克　急送隔離加護病房未脫險

高雄開設5歲童BNT疫苗接種特別診　8醫院今晚8點開始預約

曬妻「3胞胎巨肚照」！新手爸曝「2大震撼」　網驚：太猛了

最美風景！女騎士車禍倒地不起　民眾幫擋車、撐傘、搧風

苗可麗搭計程車「司機剛動眼睛手術」！　下車堅持多付款：謝謝你

台南86道華麗迴轉！黑車「巴庫」開走畫面曝..後方駕駛全傻眼

新光人壽防疫險日賠約20萬！　產壽險壓力大不同

買牛排烤鴨都送龍蝦！五星飯店外帶優惠限定7天　港點餐盒5折

金門新增104例！分屬8家庭、8工作職場群聚

學校廁所遇到猛獸！　9歲童近距離被美洲獅狂吼：心臟差點停止

端午節限定！獨木舟遊古蹟　「救生員+教授」陪導覽淡水遺址

拜登算盤打錯？擬降中國關稅抗通膨　學者3面向分析

生活熱門新聞

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

12星座智商排行！「最笨3人組」狂被騙還不知

驗孕見2條線　男友怕爆：禁慾3年

確診醫院隔離「吃飯配遺體」　他獨自伴屍2.5小時

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

今本土增8萬2363例！　各縣市分佈曝

發現廖芸交超商男友！廖老大傻眼了

白沙屯媽祖衝民宅原因曝！卡大門1分鐘

南北黃金交叉　沈政男點名2縣市高峰已過

更多熱門

相關新聞

台東+911　快篩陽376確診者超過4成

台東+911　快篩陽376確診者超過4成

台東縣24日新增 911名確診者，798名民眾戶籍或居住地分在台東、113名為外縣市醫院通報。因應中央宣布昨(23)日起居住台東民眾快篩陽性，經醫師判定即可算確診，今日新增的確診個案中有376名個案(41%)經由快篩陽性醫師判定確診。目前台東縣累計確診個案8708名，居隔接觸者1674名。

彰化+4119：明起兒童、青少年、成人BNT將開打

彰化+4119：明起兒童、青少年、成人BNT將開打

台南+5592　視訊診療診所提供一站式服務

台南+5592　視訊診療診所提供一站式服務

快訊／北市BNT兒童疫苗門診5／30開打　16家醫院一次看

快訊／北市BNT兒童疫苗門診5／30開打　16家醫院一次看

屏東+2670！BNT兒童疫苗明天開打

屏東+2670！BNT兒童疫苗明天開打

關鍵字：

台中疫情確診盧秀燕

讀者迴響

熱門新聞

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

陳文茜血氧剩85又血尿！「活得太累」求死：我想走了

兒撞毀20萬天線寶寶！媽死亡之瞪悲劇照瘋傳

20萬天線寶寶「男童靠就倒」　監視器曝！媽媽控店家詐騙

小孩康復回學校！「一張注音紙條」讓媽心碎了

可米小子「3年內2人離世」！他消失17年變身手搖飲CEO

凱特摩絲將為強尼戴普作證

獨／確診還賣早餐　闆娘：沒有！真的很無辜

闆娘確診還在賣早餐　台中60年老店慘了

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

快訊／今暴增42死！本土+8萬2363例、另增72境外

陳時中接班人就是他！　接任衛福部長呼聲高

6童亡、5有腦炎「病程超快」　醫提1方法救命

可米小子隊長改行當牙醫　許君豪情牽洋妞放閃

獨／網美「丟魚擲筊」被肉搜！　身分曝光出面道歉

更多

最夯影音

更多
高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖

高爾宣認愛芮德！深夜約會遭狗仔跟車　「挺身護愛敲窗」：緊張到發抖
超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

超虔誠信徒美國「虛擬進香」　跟著白沙屯媽祖衝進朝天宮

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

貧民窟孩童齊熱舞超嗨　NGO創舞團助非洲孤兒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

媽祖突後退讓大車先行　緊貼車旁避喪...感動信徒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面