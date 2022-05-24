台東+911！快篩陽376確診者超過4成　全縣累計8708人染疫

▲台東今日+911。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣24日新增 911名確診者，798名民眾戶籍或居住地分在台東、113名為外縣市醫院通報。因應中央宣布昨(23)日起居住台東民眾快篩陽性，經醫師判定即可算確診，今日新增的確診個案中有376名個案(41%)經由快篩陽性醫師判定確診。目前台東縣累計確診個案8708名，居隔接觸者1674名。

台東縣衛生局針對縣內機構COVID-19群聚事件說明，共新增74例確診個案。今天新增2養護機構群聚，皆因住民發燒擴大採檢確認，新增22例(住民5、員工17)，其餘6家養護機構今日則有28例新增確診(住民21、員工7)。

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身障機構部分新增1家，亦為住民發燒擴大採檢發現，共7住民確診，為相同區域住民；2間矯正機關部分，今日新增8確診，其中1例為員工自5月起請假至今排除監獄群聚案關聯性，其餘7人為某監獄役外監開工前採檢發現，已完成通報與分區分流照顧。

另外，2起醫院群聚事件，其中1家醫院今日針對群聚單位發燒病患擴大採檢發現9人確診(4病人、1員工、4陪病)。另1間醫院無新增，衛生局將持續安排相關人員定期採檢及健康監測。

目前縣內仍有8養護、2身障、2間矯正機關、2間醫院發生群聚事件，衛生局持續監測並定期採檢，而先前的兒少機構群聚案無新增個案已結案。總計8養護機構累計303例確診(住民207例、員工96例)、2身障機構累計確診17名(住民13名、員工4名)，2矯正機關內累計確診59名(住民44名、員工15名)，2間醫院累計32例確診(病人17例、員工8例、陪病者7例)。在校園部疫情部分，台東縣今日則新增確診144生、15師，累計共1529生、175師。

針對近日來不斷傳出兒童確診重症腦炎個案，饒慶鈴縣長表示，Omicron病毒傳播速度非常快，請鄉親千萬不要掉以輕心，尤其是部分嬰幼兒確診後病程變化快，因此若孩子出現體溫超過41度、持續嘔吐、持續昏睡、抽搐等症狀，需緊急送醫，您可致電119請求協助，也可自行開車送至台東馬偕醫院。



此外，5至11歲輝瑞／BNT兒童疫苗台東將在26日起全縣16鄉鎮市衛生所及相關診所醫療院所等陸續開打，同時也呼籲鄉親，盡速完整接種3劑疫苗降低中重症可能性，65歲以上民眾(原住民55歲以上)5/31前接種疫苗，均可獲500元以上衛教品，且65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者第3劑打滿5個月、可再接種第4劑，請鼓勵並協助長輩預約接種。