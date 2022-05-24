高嘉瑜批富邦「獲利看得比誠信還重」　提4要求要金管會替保戶爭權益

▲立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

產險業防疫保單賠多少市場矚目，有效契約件第一大的富邦金上週公佈旗下產險已目前承保246萬件，已賠逾7億，光5月前兩周，賠款金額高達3.9億，近日中壽、新安東京則相繼放寬理賠規定，對此，立委高嘉瑜表示，小家壽險都願意做表率，為保戶權益盡一份心力，「口口聲聲不是不想賠的富邦呢？」

高嘉瑜表示，近日中壽、新安東京相繼放寬理賠規定，中壽同意居家用藥不限抗病毒藥物也可理賠、新安東京同意依傳染病防治法48條的家長陪同隔離也會理賠，「小家壽險公司都願意做表率，盡力為醫療資源、為保戶權益盡一分心力，口口聲聲不是不想賠的富邦呢？」

高嘉瑜批評，富邦身為保險業龍頭今年又獲得《保險品質獎》四項特優，「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」，但至今只看到富邦大動作為自己喊冤「一天賠5千萬」、「保費收42.8億，已賠11億」、「產險本身還有3、4百億的淨值，資產也有1,300億元左右，金控本身有8,000多億的淨值」等。

高嘉瑜指出，富邦新聞稿口口聲聲都是錢，卻沒有實際行動履行或放寬對保戶理賠的要件，隻字未提帶頭拒保、用各種條件刁難保戶跟業務員的爭議！完全劃錯重點，令人質疑到底如何得到全國最佳壽險公司頒獎肯定。

對於富邦防疫險爭議，高嘉瑜表示，今天回頭看當時得獎對富邦評語：「該公司也以公平待客原則為核心，秉持從快、從寬、從優原則，推出多項理賠彈性措施」真是一大諷刺，事實證明在富邦眼裡獲利遠比誠信跟保戶重要。

金管會表示目前有100多萬張在途保單，富邦就占100萬張，但富邦5月至今只核保15萬件，高嘉瑜質疑，「照這個進度剩下100萬件全部戶核保要花多久時間？而且既然都是續保件，條件沒有改變下就應該核保！」

高嘉瑜也呼籲金管會：

一、在途保單若與其他客戶或之前核保條件相同卻仍未核保，核保期間染疫或確診無論有無重複投保仍應理賠，讓保戶安心。

二、應明確要求保險公司最遲在收件2個禮拜內就應完成核保，若超過一個月仍未核保則應視為已同意核保。若保險公司沒能力核保或承保就不應該大量收件，再慢慢核保，讓保戶枯等數月，因而又投保其他家，最後又反被以重複投保拒保，對保戶極為不公。

三、應要求各家保險公司在5月底前公開理賠指引、核保標準條件，讓保戶比較檢視各家保險公司的理賠及誠信態度，以及是否有公平待客。

四、應儘速公布各保險公司關於防疫保單的申訴案件數及處理結果，讓保戶檢視保險公司在遇到災難時對客戶的理賠態度做為未來投保的依據。