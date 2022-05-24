家長「陪同隔離」符理賠資格　郭國文籲業者「回頭是岸」快理賠

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對家長因照顧孩子「陪同隔離」是否理賠，金管會23日態度轉彎，認定家長後來收到的居家隔離單都是依《傳染病防治法》第48條所開立，只要符合保單條款，就可向保險公司申請理賠。對此，民進黨立委郭國文24日表示，昨日也由業者新安東京海上產險開出第一槍，表態願意理賠，對此，他予以肯定，並呼籲其他業者盡快跟進。

郭國文表示，歷經許久的保單之亂，終於到看金管會願意扛起責任的態度，在陪同家長依法、依契約都符合理賠條件下，業者當然應依約理賠。除了肯定金管會的態度轉變外，也讚許業者迅速配合。

不過，郭國文強調，既然金管會做出這樣的宣示，為了保障保戶的權益，應確保所有業者都配合理賠。郭也向業者喊話，除了新安東京外，其他人也應跟進，公開讓保戶知道，家長陪同隔離也屬於理賠範圍內，並針對先前拒賠的案例作出變更。

除此之外，郭國文提醒，在家長符合理賠條件的狀況下，若有任何業者拒賠，郭一定會盡力協助保戶爭取自己的權益。更何況，大多隔離理賠金額都不超過5萬，然而產生理賠糾紛，保戶尋求評議中心協助，讓程序進入評議階段後，業者最起碼也要支付服務費約1萬7千元；若被評為有責任，不只要理賠，服務費更是來到7萬元以上。

郭國文說，業者若現在拒賠，進入評議後可能要賠還要付服務費，是賠了夫人又折兵的做法，希望產險公司「回頭是岸」，盡速協助家長完成理賠，避免保單之亂破壞產險業過去所建立的社會信賴基礎。