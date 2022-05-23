雲林監理站嚇阻酒駕行為　今公布首批3名酒駕累犯姓名照片

▲雲林監理站今公布3名酒駕累犯，其中2人根本無駕照。（圖／雲林監理站提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

政府為遏阻酒駕，修正道路交通管理處罰條例加重處罰酒駕、拒測累犯，10年內酒駕累犯或酒駕拒測者，公路主管機關公布姓名、照片及違規事實，雲林監理站今（23）日公布首批雲縣酒駕累犯吳姓、賴姓男子，累計雲林縣公布3名酒駕累犯，都是男性駕駛。

雲林監理站表示，此次公布3件酒駕案件，其中2件為第2次酒駕行為，分別為吳姓男子4月13日在145線北港段及吳姓男子4月25日在虎尾鎮光復路防汛道旁被查獲；另賴姓男子4月25日在斗南鎮光華路與正福路口為第3次以上酒駕行為。

雲林監理站吳孟峰站長說，10年內第2次以上酒 (毒)後駕車或拒測行為，自2019 年7月1日起有酒 (毒)後駕車或拒測行為，又在今年3月31日以後酒(毒)後駕車或拒測違規累犯，依新法規定，在嘉義區監理所網頁公布姓名、照片及違法事實。

民眾可至嘉義區監理所網站首頁「監理業務」，點選「酒駕及拒測累犯公布專區」，依據違規地點，選擇處罰機關:嘉義區監理所、嘉義市監理站、雲林監理站、東勢監理分站，即可查詢該地區酒 (毒)後駕車或拒測累犯違規人資料。

吳孟峰站長提醒民眾，「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，以免觸犯法律而受罰，以杜絕酒駕發生，避免意外而遺憾終身。



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