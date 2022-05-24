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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防疫表現有目共睹　王世堅大讚黃珊珊：能力遠勝蔣萬安

▲台北市柯文哲施政報告，議員王世堅送上「我就爛」衣服。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市柯文哲日前赴議會施政報告，議員王世堅送上「我就爛」衣服。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

年底地方選舉腳步接近，各界關注的台北市長選戰，預期會上演國民黨立委蔣萬安、北市副市長黃珊珊與防疫指揮官陳時中三強之爭。針對近來黃珊珊民調追上蔣萬安，民進黨議員王世堅直言，黃面對事情的態度、處理問題的能力，遠勝於蔣，「我相信，這個民調我非常相信」。

對於黃珊珊近來民調攀升，王世堅表示，這波疫情期間，黃珊珊有讓台北市民看到她堅韌的一面，她以6屆台北市議員的歷練，加上個人邏輯清晰，也非常投入台北市政，「你看她這個投入，她面對事情的態度，處理問題的能力，這些點她遠勝於蔣萬安」。

王世堅說，他一開始就講了、幾個月前就講了，蔣萬安面對事情就是三不，「不犯錯、不得罪、不決定，你這樣子怎麼來幫市民解決問題？」，黃珊珊剛好相反，是哪邊有困難往哪邊衝，所以這個民調的上升，「我相信，這個民調我非常相信」。

至於民進黨人選部分，王世堅說，林佳龍現在是無任所大使，也是台北人，他如果來參選台北市長，他是非常適合的人選，怎麼可以指定於一尊？我當時理解之後才會主動說我們還有其他選擇。防疫、抗疫，陳時中是最好，相信即便他犯了一些錯誤，我們還是讓陳時中有始有終。

王世堅表示，首都市長選舉民進黨有很多非常好、甚至會更好的人選，更有潛力，像林佳龍就非常有潛力；鄭麗君也不錯，可是側面了解，鄭好像沒有這個意願。

至於前副總統陳建仁，王世堅表示，陳建仁在防疫、抗疫部分確實是專家，可是在台北市長部分，他好像沒有任何著墨，「我不敢再多去想望陳建仁副總統參選的原因，畢竟擔任過副總統，現在中研院的位子也很重要，似乎對市長沒有這部分的意願」。

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